“Şimdi Yandık” kahkaha garantili

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Aldoğan’ın oturduğu ONN Medya Türkiye imzalı “Şimdi Yandık” filminin çekimleri tamamlandı. “Şimdi Yandık” aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olayların karşılıklı ilişkiler üzerinden anlatıldığı; komşu, mahalleli ve akla gelmeyecek bir sürü karakterin aynı gün içinde geldikleri evi tımarhaneye çevirdiği, kahkaha garantili bir durum komedisi. Oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Murat Akkoyunlu, İrfan Kangı, Orçun Kaptan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer’in yer aldığı “Şimdi Yandık” filmi 3 Haziran’da sinemaseverlerle buluşacak.
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