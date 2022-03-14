Simon Bolivar Senfoni Orkestrası İş Sanat’ta

Dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, İstanbul’a geliyor. 1978 yılında El Sistema’nın hareketlerinden biri olarak kurulan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, dünyanın sayılı orkestralarından biri olarak gösteriliyor. Önde gelen şeflerin yönetiminde, Salzburg Festivali’nin daimi orkestrası olan topluluk, birçok ödülün de sahibi.

Tek orkestra iki konser

İlk konser 6 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek. Konserin repertuvarında, Antonín Dvořák’ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev’in 5. Senfonisi seslendirilecek. Diğer konserin repertuvarı ise Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerinden oluşacak. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andrés David Ascanio yönetecek. 7 Nisan Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek ikinci konserle Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, uzun bir aradan sonra İstanbullu seyircisiyle buluşacak. Konser biletleri İş Kuleleri Salonu ana gişe ve tüm Biletix satış noktalarından edinilebilecek.

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