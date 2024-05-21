Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki

Sinan Akçıl, Fransa’nın Rouen şehrinde düzenlenen 19 Mayıs Türk Festivali kapsamında sahne aldı. Akçıl, konserde katil İsrail’in Filistin’deki zulmüne dikkat çekerek, “Bir şey söylemek istiyorum. Ve bunu Fransızca söylemek istiyorum. Çünkü bunları Fransızca söylersem onların daha iyi anlayacağını biliyorum. Beni dinle İsrail, beni dinle Benjamin Netanyahu. Derhal bu vahşeti durdurmalısın. Çocukları ve Filistinli bebekleri öldürmeyi durdurmalısın. Bütün Türkiye, seninle beraber: Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Filistin” dedi. Sanatçı o anları, Türkçe alt yazıyla sosyal medya hesabından, Fransızcam ilk kez bu kadar işe yaradı” mesajıyla paylaştı.