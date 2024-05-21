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Hayat

Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki

04:00 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:47 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Sinan Akçıl.
Sinan Akçıl.

Sinan Akçıl, Fransa’nın Rouen şehrinde düzenlenen 19 Mayıs Türk Festivali kapsamında sahne aldı. Akçıl, konserde katil İsrail’in Filistin’deki zulmüne dikkat çekerek, “Bir şey söylemek istiyorum. Ve bunu Fransızca söylemek istiyorum. Çünkü bunları Fransızca söylersem onların daha iyi anlayacağını biliyorum. Beni dinle İsrail, beni dinle Benjamin Netanyahu. Derhal bu vahşeti durdurmalısın. Çocukları ve Filistinli bebekleri öldürmeyi durdurmalısın. Bütün Türkiye, seninle beraber: Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Filistin” dedi. Sanatçı o anları, Türkçe alt yazıyla sosyal medya hesabından, Fransızcam ilk kez bu kadar işe yaradı” mesajıyla paylaştı.




#Sinan Akçıl
#İsrail
#Soykırım
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