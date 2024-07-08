Sinan Bey ibadete açılıyor

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırplar tarafından ortadan kaldırılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Sinan Bey Camii 12 Temmuz'da ibadete açılacak. Cajnice şehrinde 1570'te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın damadı Sinan Bey tarafından inşa edildiği bilinen ve 8 Haziran 1992'de Sırpların saldırısıyla ortadan kaldırılan tarihi caminin yeniden yapımı için 2016'da temel atma töreni düzenlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Bosna Hersek İslam Birliğinin de destek verdiği rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı.

Caminin yanında bulunan Sinan Bey ve eşi Şemse Kadun'a ait mezar yerleri de yenilendi ve yapının çevre düzenlemesi aslına uygun olarak yapıldı.

ALLAH’A ŞÜKREDİYORUZ

Gorajde Müftüsü Remzi Pitic, hazırlıkları tamamladıklarını ve caminin yeniden ibadete açılışı için hazır olduklarını söyledi. Cuma namazıyla caminin yeniden ibadete açılacağını aktaran Pitic, “Burası cuma günü açılmayı hak ediyor. Cami yeniden ibadete açılacağı için Allah'a şükrediyoruz” dedi. Gorajde bölgesinde son 10 yılda üçüncü camiyi ibadete açacaklarını belirten Pitic, “Daha yapmamız gereken çok iş var. Caminin yeniden yapımıyla Cajnice'nin yeni ruh, yeni ivme kazanacağını, Boşnakların buraya daha sık gelebilmek için bir neden bulacağını düşünüyorum. Burada sürekli olarak düzenlenecek bazı etkinlikler de planladık, 15 Eylül'deki merkezi mevlit programını bu camide yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

BU DUYGU KELİMELERLE ANLATILAMAZ

Cami yıkılmadan önce 10 yaşında müezzinlik yapan Hadis Kustura da yeniden aynı yerde olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Kustura, 1992'ye kadar Cajnice'de yaşadıklarını ve savaşın başlamasıyla başkent Saraybosna'ya gittiklerini anlatarak, “Ben bu camide en son müezzinlik yapanlardan biriyim. Çok fazla cemaati olmadığı için her vakit ben bu camiye gelirdim. Bu camiyle yeniden buluşma duygusu muazzam ve kelimelerle anlatılamaz” dedi. Camiye girip iki rekat şükür namazı kıldığını belirten Kustura, caminin içinde çocukluğuna dair çok güzel duygular hissettiğini söyledi. Kustura, caminin yeniden yapımında katkıları bulunan başta Türkiye olmak üzere herkese teşekkür ederek, “Şimdi Cajnice'ye girdiğinizde eski bir Boşnak Müslüman mahallesine girmiş gibi hissediyorsunuz, cami yıkıldıktan sonra buraya gelmek zordu” şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'teki mimari açıdan en güzel camilerden biri kabul edilen yapının yeniden açılışına, ülke içinden ve dışından birçok kişinin gelmesi bekleniyor.











