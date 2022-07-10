Hayat Sindirim için turunç reçeli
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Sindirim için turunç reçeli

Osmanlı’da Kurban Bayramı’nda evlerde bulundurulan ’Turunç Reçeli’ geleneği yenilen etlerin kolay hazmedilmesine fayda sağlıyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Sindirim için turunç reçeli
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Osmanlı’da Kurban Bayramı’nda evlerde bulundurulan ’Turunç Reçeli’ geleneği yenilen etlerin kolay hazmedilmesine fayda sağlıyor. Turunç meyvesi, turunçgiller ailesinden gelen bir meyve, görünümü portakalı andıran tadı portakala göre daha ekşi. Mideyi temizleyen ve özellikle kusma, bulantı, safra gibi durumlara karşı iyileştirici etki taşıyan, turunç meyvesi ve reçeli, sinir sakinleştirme ve üzüntüyü giderme özelliğine sahip. Şeker ve tansiyon hastalarına da iyi geldiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

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