Hayat Sinemada yeni ortaklık
KÜLTÜR SANAT

Sinemada yeni ortaklık

Pandemiyle darbe alan sinema sektörü, salonlara izleyici çekmenin yollarını arıyor. Sinema sektörüne yeni bir bakış getirmek isteyen CGV Mars Cinema Grup, Paribu ile iş birliği yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinemada yeni ortaklık
​Sinemada yeni ortaklık.

Pandemiyle darbe alan sinema sektörü, salonlara izleyici çekmenin yollarını arıyor. Sinema sektörüne yeni bir bakış getirmek isteyen CGV Mars Cinema Grup, Paribu ile iş birliği yaptı. Hem değişen izleme alışkanlıklarını sinemayla buluşturmak, hem de teknolojiyle farklı deneyimler sunmak isteyen CGV, Paribu ile 5 yıllık anlaşma imzaladı. Taraflar, izleyicilerin sinema deneyimini değiştirecek Paribu’nun teknolojik imkanlarını sinemayla buluşturmayı hedefliyor. İş birliği sonucu Cinemaximum olan sinemaların ismi de Paribu Cineverse olarak değişti. Sinemanın, NFT, kripto para ve metaverse ile kesişen yönleri de sinemaya aktarılacak.

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