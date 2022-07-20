Hayat Sinemanın Kıralına veda
KÜLTÜR SANAT

Sinemanın Kıral’ına veda

Usta Yönetmen Erden Kıral’ın cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

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Kültür Sanat Servisi Yeni Şafak
Sinemanın Kıral’ına veda
Erden Kıral

Pazar günü akşam saatlerinde vefat eden Erden Kıral, yaklaşık bir hafta önce beyin kanaması nedeniyle Antalya’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Dün İstanbul’a getirilen Kıral’ın cenazesi, bugün Teşvikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek. 80 yaşında vefat eden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda saat 14.00'te anma töreni düzenlenecek.

1942’de Gölcük’te dünyaya gelen Kıral, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanat Akademisi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Bir röportajında setlerde ölmek istediğini söyleyen Kıral, sinemayla dolu bir hayat sürdü. Önce yazı ve eleştiriyle sinema dünyasına girdi. Ardından gerçekçi filmlerle adından söz ettirdi. İlk uzun metrajlı filmi “Kanal”ı 1978’de çekerek yönetmenliğe adımını atmış oldu.

Propaganda filmi yapmadım

Bir röportajında “Bugüne kadar sinemada hiçbir ideolojiye bayrak sallamadım, propaganda filmi yapmadım. Sinemamda insanı ve toplumu gerçekçi dille anlatmaya çalıştım” diyen Kıral’ın gerçekçi dille anlattığı filmlerine 80’lerin yasakları gölge düşürdü. Orhan Kemal’in aynı isimli romanından uyarlanan “Bereketli Topraklar Üzerinde”, yurt dışında gösterilip ödüller alırken kendi ülkesinde yasaklandı ve ancak 28 yıl sonra seyirciyle buluştu. Ardından “Hakkâri’de Bir Mevsim” de Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ve FIPRESCI Ödülleri’ne layık görülürken, kendi ülkesinde yine yasaklandı. Bu yasaklar Kıral’ı bir süre Almanya’dan çalışmaya sürükledi. 90’larda Mavi Sürgün’le Oscar aday adayı olurken, 2000’lerde Vicdan, Yük ve Gece gibi filmlerle adından söz ettirir. Birçok ödül alan yönetmen, en son geçtiğimiz Haziran ayında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde jüri üyeliği yapmıştı. Kıral’ın 1968-1981 yılları arasında yazar Tezer Özlü ile evliliklerinden Deniz isminde bir kızı var.

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