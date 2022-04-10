Sinemaya milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 23 uzun metrajlı sinema filmi projesine 26 milyon 450 bin Türk Lirası destek verdi.
Bakanlığın 2022 yılının ikinci destekleme kurulunda 11 “Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım” projesine 17 milyon 200 bin TL, 9 “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım” projesine 8 milyon 250 bin TL, 2 “Çekim Sonrası” projesine 500 bin TL ve 1 “Ortak Yapım” projesine 500 bin TL olmak üzere toplam 23 uzun metrajlı sinema filmi projesine 26 milyon 450 bin Türk lirası destek sağlandı.
Bakanlığın destekleri kapsamında ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ve umut vadeden 9 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmlerini yapabilmelerine imkan sağlandı.