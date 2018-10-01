Sınırsız çocukluk

İç savaş mağduru Suriyeli çocuklara mutlu bir gün yaşatmak için hayata geçirilen Sınırsız Şenlik Projesi, Fırat Kalkanı Bölgesi’nin yanısıra Türkiye’de yaşayan mülteci çocukların da yüzünü güldürdü. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 15 gün süren etkinlikler için Suriye’de El Bab’a kadar giden ekip, cumartesi Öncüpınar, pazar günü ise Elbeyli mülteci kamplarında çocuklarla buluştu. Türkiye sınırındaki mülteci çocukların da doyasıya eğlendiği etkinlik genelinde 20 bin çocuğa ulaşıldı.

OYUN, FİLM, YARIŞMA

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile İHH İnsani Yardım Vakfı’nın girişimiyle başlatılan Sınırsız Şenlik kapsamında, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ve Mare ile Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden temizlenen Burakatı, Dabık, Soran, Bab ilçe merkezi ve Bizia, Kabbasin ve Çobanbey beldelerinde eğlenceler düzenlendi. Türkiye’den gelen UMHD gönüllü ekipleri sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri ve yarışmalar düzenleyerek mülteci çocukları doyasıya eğlendirdi.

KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “Bir çocuğa bir öğün bir şey verirseniz o çocuk ertesi günü onu unutur, ama bir çocuğun hayallerini ve ruhunu doyurursanız o çocuk sizi hiçbir zaman unutmaz” dedi. “Kilis’te 97 bin yerli halk, 138 bin Suriyeli var” diyen Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, şehrin kendi nüfusundan fazla Suriyeliyi 7 yıldır misafir ettiğini vurguladı. Sınırların engel olmadığını belirten UMHD Başkanı Av. Uğur Yıldırım ise “Kardeşlik sınır tanımıyor. Türkiye’de, Suriye’de, dünyanın herhangi bir yerinde de hep beraberiz” dedi.

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