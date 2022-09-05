Hayat Sıra dışı resimler Türkiye yolcusu
KÜLTÜR SANAT

Sıra dışı resimler Türkiye yolcusu

Türk ressam Seçil Erel, yurtdışında sıra dışı eserleriyle dikkati çekiyor. İngiltere’de yaşayan sanatçı, geniş yüzeyler üzerine yaptığı çalışmalarla evrenin bütünselliğini kucaklayan projelere imza atıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıra dışı resimler Türkiye yolcusu
Seçil Erel

Türk ressam Seçil Erel, yurtdışında sıra dışı eserleriyle dikkati çekiyor. İngiltere’de yaşayan sanatçı, geniş yüzeyler üzerine yaptığı çalışmalarla evrenin bütünselliğini kucaklayan projelere imza atıyor. Resimlerinde görünenin ötesine odaklanarak bilinci ve ruhsal farkındalığı vurgulayan sanatçı, tablolarında insan hakları, çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve sınırlar gibi kavramları aktarıyor. Ressam, New York New Art Dealers Allienace’da modülerlik konusunu ele alan eserlerini 17-22 Eylül’de izleyicilerin beğenisine sunacak. Sanatçı etrafına iyilik saçmak için ürettiği yağlı boya resmini, 29 Ekim’de Ankara Çağdaş Sanatlarda açılacak olan “Sanat Hayatın Atardamarıdır” sergisinde Türk izleyicisiyle buluşturacak.

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