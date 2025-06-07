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Sivas'ta kene alarmı: Ölü sayısı altıya yükseldi

Sivas'ta kene alarmı: Ölü sayısı altıya yükseldi

09:347/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kene
Kene

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Zara ilçesinde de vücuduna yapışan keneleri yanlış usullerle çıkartan bir kişi 10 gün sonra vefat etti.

Bu yıl Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Zara ilçesi Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Vural'a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konuldu. Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Uzmanlar, kıyafetler çıkarıldıktan sonra vücudun mutlaka detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini ve olası bir bulgu durumunda doktor kontrolü olmadan müdahale edilmemesi gerektiğini vurguluyor.


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