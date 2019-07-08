Sivrihisar'da hava araçları yarıştı

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Artık başka bir KKTC olacak

Doğu Akdeniz’de ABD, Yunanistan, İsrail ve GKRY ittifakının içerisinde olduğu enerji paylaşımının yaşandığı dönemde Türkiye kritik bir adım attı. Bundan sonra bir cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bir bakanın görev alanı ‘KKTC’ olacak.