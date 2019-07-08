Hayat Sivrihisarda hava araçları yarıştı
AKTÜEL

Sivrihisar'da hava araçları yarıştı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği tamamlandı. Düzenlenen etkinlikte 31 pilot, 4 kategoride birinci olabilmek için yarıştı.

Haber Merkezi AA
Düzenlenen etkinlikte 31 pilot yarıştı.
Düzenlenen etkinlikte 31 pilot yarıştı.
Düzenlenen etkinlikte 31 pilot yarıştı.
Düzenlenen etkinlikte 31 pilot yarıştı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği tamamlandı.

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki yarışlara katılan 31 pilot, belirlenen 4 kategoride "en hızlı" olabilmek için mücadele verdi.

"Rotax Motor ile Güçlendirilmiş Gyrocopter" kategorisinde Serkan Özcezarlı, "LSA/ULM Sabit Kanat-Sabit İniş Takımlı" kategorisinde Süleyman Doğan, "LSA/ULM Sabit Kanat-İçeriye Alınabilir İniş Takımlı" kategorisinde Erkan Hoş ve "200 HP Altında Motor Gücüne Sahip Diğer Uçaklar" kategorisinde de Şadi Keskin birinci oldu.

Öte yandan, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla, ülkenin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk ise İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış "P-51D Mustang" avcı uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.

Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'nde
HAYAT
Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'nde

6 asırlık çeşmeye restorasyon
HAYAT
6 asırlık çeşmeye restorasyon
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.