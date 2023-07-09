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Hayat

Sivrisineklere karşı tedbir almalıyız

Asya Kaplanı adı verilen sinek tehlikesinin ardından bu kez Türkiye’nin bazı bölgelerinde ‘Aedes’ adlı istilacı sinek türü görülmeye başlandı.

Neslihan Önder
04:00 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Alerjik reaksiyonların yanında Batı Nil, Sarı Humma, Zika, Dang Ateşi ve Chikungunya virüslerine kapı aralayan sivrisineklerle ilgili uzmanlar uyarılarda bulundu. Bağcılar Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim Alper Şahin, sivrisineklere karşı acilen tedbir alınması gerektiğini ifade ederek “Tehlike çok yakınımızda. Havuzlardan su dolu saksılara kadar sulu her yerde üreyebiliyorlar. Çok dikkat etmek gerekiyor” dedi. Uzmanlar, sinek ısırıklarına bağlı kızarıklık, şişlik gibi sorunların daha çok çocuklarda görüldüğünü, ısırık sonrası tahrip olan bölgeye kesinlikle kolonya ya da dezenfektan sürülmemesi gerektiğini belirtti.




#Sağlık
#Enfeksiyon
#hastalık
31 dakika önce
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