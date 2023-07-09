Sivrisineklere karşı tedbir almalıyız

Alerjik reaksiyonların yanında Batı Nil, Sarı Humma, Zika, Dang Ateşi ve Chikungunya virüslerine kapı aralayan sivrisineklerle ilgili uzmanlar uyarılarda bulundu. Bağcılar Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim Alper Şahin, sivrisineklere karşı acilen tedbir alınması gerektiğini ifade ederek “Tehlike çok yakınımızda. Havuzlardan su dolu saksılara kadar sulu her yerde üreyebiliyorlar. Çok dikkat etmek gerekiyor” dedi. Uzmanlar, sinek ısırıklarına bağlı kızarıklık, şişlik gibi sorunların daha çok çocuklarda görüldüğünü, ısırık sonrası tahrip olan bölgeye kesinlikle kolonya ya da dezenfektan sürülmemesi gerektiğini belirtti.