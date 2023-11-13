SMA'ya özel hastane

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İstanbul Sancaktepe’de yapılması planlanan hastanede gen tedavisi ihtiyacına yönelik çalışmaların yapılması öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın SMA’ya yönelik üzerinde çalıştığı gen terapisinde son aşamaya gelindi. Ancak bu konuda önemli bir altyapı ihtiyaç var. Gen terapisi maliyetinin önemli bir bölümünü, uygulama merkezi ve otelcilik hizmetleri kapsıyor. Türkiye’de yeter sayıda uygulama merkezi henüz yok, bunların sayısı artırılmaya çalışılıyor. Bu ihtiyaca yönelik Hücre ve Gen Terapi Hastanesi’nin kurulması planlanıyor.
SANCAKTEPE’DE KURULACAK
Hücre ve Gen Terapisi Hastanesi’nin İstanbul Sancaktepe’de kurulması bekleniyor. Hastanenin yanı sıra tedavilerde kullanılan ürünlerin üretilebileceği bir altyapı da oluşturulacak. Böylece terapi ürünleri de yerinde üretilebilecek. Mevcut tedavinin uygulanacağı yaş grubunun belirlenmesi de kritik bir konu. Son bilimsel gelişmeler 1 yaş grubunu işaret ederken, klinik araştırmanın uygulamayla birlikte başlatılması hedefleniyor.
Erken teşhiste başarı yüzde 90
Yenidoğan SMA tarama programı ile bebeklerde hastalık bulgu vermeden, henüz sinir hasarı görülmeden tedaviye başlanabiliyor. Tanı konulan 235 bebek tedaviye yönlendirildi. Tedavi başarısı ilk yıl itibariyle, en ağır vakalar dahil edildiğinde bile yüzde 90’ın üzerinde gerçekleşti.