SMA'ya özel hastane

İstanbul Sancaktepe’de yapılması planlanan hastanede gen tedavisi ihtiyacına yönelik çalışmaların yapılması öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın SMA’ya yönelik üzerinde çalıştığı gen terapisinde son aşamaya gelindi. Ancak bu konuda önemli bir altyapı ihtiyaç var. Gen terapisi maliyetinin önemli bir bölümünü, uygulama merkezi ve otelcilik hizmetleri kapsıyor. Türkiye’de yeter sayıda uygulama merkezi henüz yok, bunların sayısı artırılmaya çalışılıyor. Bu ihtiyaca yönelik Hücre ve Gen Terapi Hastanesi’nin kurulması planlanıyor.