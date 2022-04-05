SOBE nisan ayında otizme dikkat çekecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak bölgede kilit aktörüz. Bizim önceliğimiz her zaman olduğu gibi diplomasi, iş birliği ve eş güdüm." diye konuştu