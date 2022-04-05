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Hayat SOBE nisan ayında otizme dikkat çekecek
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SOBE nisan ayında otizme dikkat çekecek

Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı otizm merkezi olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, nisan ayında otizm farkındalığına dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SOBE nisan ayında otizme dikkat çekecek
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Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı otizm merkezi olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, nisan ayında otizm farkındalığına dikkat çekiyor. Otizmli çocukların eğitiminin önemine vurgu yapan vakıf, geçtiğimiz gün açtığı ebru sergisiyle otzimli çocukların eserlerini ziyaretçilerine sunmuştu.

Kamu yararına yaptıkları hizmetin önemine dikkat çeken Vakıf Başkanı Mustafa Ak “Bu yıl açılacak yeni eğitim merkezimizle nitelikli eğitim için sırada bekleyen 0-6 yaş grubundan yaklaşık 100 otizmli çocuğa daha eğitim vereceğiz. Kamunun üzerindeki yükü azaltıp model çalışmalarla referans kurum olmak misyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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