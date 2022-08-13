Hayat Sofi Ömerden Justin Biebera teşekkür
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Sofi Ömer'den Justin Bieber'a teşekkür

Sofi Ömer lakabıyla tanınan Ömer Çelik, dansını paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür ederken "İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la bir çay içeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Sofi Ömerden Justin Biebera teşekkür
Justin Bieber ve Sofi Ömer.

Hakkari bölgesine has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik’in görüntüleri, 8 sene önce sosyal medyada yer aldı.

  • ’Sofi Ömer’ lakabıyla tanınan Ömer Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan isimlerden biri oldu.

Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak’tan da düğünlerde ’halay başı’ olması için teklifler almaya başladı.

Dansıyla dünyada tanındı

Biri engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı. Her yerden davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlerde yer almaya başlayan Çelik’in halay performansı ise dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın dikkatini çekti.

Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer’in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.

"Selamlarımı gönderiyorum"

2 yıldan fazladır düğünlere gitmediğini belirten Çelik, "İlk olarak ünlü sanatçı Junstin Bieber’a beni böyle bir video ile mutlu ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlardı. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Sadece Şemdinli’den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetlerde kat kat arttı. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara verdim. Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum, çok sevindim. Buradan Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber’a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum. İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la bir çay içeceğiz" dedi.

Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı 'Sofi Ömer' konuştu: Çok mutlu oldum
FOTOĞRAF 20
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Bölgeye has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik’in görüntüleri, 8 yıl önce sosyal medyada paylaşıldı.
Title
'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan ismi oldu.
Title
Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı.
Title
1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı.
Title
Ancak davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlere gitmeye başladı.
Title
Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yayla köyünde oturan Çelik’in halay performansı, dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın dikkatini çekti.
Title
Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer’in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.
Title
Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki ünlü şarkıcının, görüntülerini paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Çelik. 20 yaşından beri halay çektiğini söyledi.
Title
\"Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim.
Title
Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Title
Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum.
Title
Videolarım paylaşıldıkça bu davetlerde artıyor. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara vermiştim.
Title
Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var.
Title
Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum.
Title
Şemdinli'den Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum\" dedi.
Title
Title
Title
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Title
Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı 'Sofi Ömer' konuştu: Çok mutlu oldum
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik (70), Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" dedi.

Justin Bieber’dan halaylı paylaşım
HAYAT
Justin Bieber’dan halaylı paylaşım
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