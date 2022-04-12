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Hayat Soğuk hava geri geldi
AKTÜEL

Soğuk hava geri geldi

Yaz geliyor derken, hava sıcaklıkları Trakya ve Marmara’da 15 derece birden düştü. Sağanak yağışlar bazı yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tekirdağ, Bursa ve Bolu’nun yüksek kesimlerine kar yağdı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 88 santimetreye ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Soğuk hava geri geldi
Uludağ'a nisan karı yağdı.

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları düştü. Yeni sistemin etkisine giren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bolu ve Bursa’da hava soğudu yer yer sağanaklar görüldü. Nisan ayı başında en yüksek sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü Edirne’de en yüksek sıcaklık dün 12 derece ölçüldü. Baharlık kıyafetler de yerini daha kalın kıyafetlere bıraktı.

BU HAFTA ‘SERİN’ GEÇECEK

Tekirdağlı Hasan Bedel ise şöyle konuştu: “Tam kışlıklarımızı toplayıp kaldırmaya hazırlanırken havalar birden soğudu. Yeniden kışlıkları giymeye devam edeceğiz bir süre” dedi. Trakya ve Marmara’da yağışların bugün sona ermesi, soğuk havanın da kademeli olarak artması bekleniyor.

Nisan karı

  • Sağanak yağışlar bazı kentlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tekirdağ, Bursa ve Bolu’nun yüksek kesimlerine nisan karı yağdı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da dün sabaha karşı başlayan yağışla kar kalınlığı 88 santimetreye ulaştı. Bölgede hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji’ye göre Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Bolu Dağı’nda da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bölgede akşam saatlerinde kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz’de için de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı beklentisi
ÖZGÜN
Kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı beklentisi

Soğuk ve kar geri geliyor: Meteoroloji gün vererek uyardı
FOTOĞRAF 7
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Meteoroloji, perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisinin görüleceği belirtilen değerlendirmede kuzey ve iç kesimlerde (Balıkesir ve Çanakkale il geneli) görülecek yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor.
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Yapılan son meteorolojik değerlendirmede cuma günü kar yağışının Balıkesir ve Çanakkale il genelinde etkili olacağı cumartesi günü ise kar yağışının devam edeceği Pazar ve Pazartesi günü kar yağışının aralıklarla devam edeceği kaydedildi.
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Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-50 kmsaat) zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 kmsaat) şeklinde esmesi beklenen meteorolojik değerlendirmede hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.
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Değişken hava olayları nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istenilen açıklamada Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınlayacağı hava tahmin ve uyarı raporlarının takip edilmesi önerildi.
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da soğuk ve yağışlının havanın etkili olacağı bildirildi.
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Yapılan açıklamada, \"Ülkemizin perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde Perşembe öğle saatlerinden itibaren kar yağışı şeklinde başlayacak yağışların aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir. Kayseri'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kırşehir'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklı şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Nevşehir'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor\" denildi.<br>
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Soğuk ve kar geri geliyor: Meteoroloji gün vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgasının perşembe gününden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.


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