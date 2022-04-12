Soğuk hava geri geldi

Yaz geliyor derken, hava sıcaklıkları Trakya ve Marmara’da 15 derece birden düştü. Sağanak yağışlar bazı yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tekirdağ, Bursa ve Bolu’nun yüksek kesimlerine kar yağdı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 88 santimetreye ulaştı.
Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları düştü. Yeni sistemin etkisine giren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bolu ve Bursa’da hava soğudu yer yer sağanaklar görüldü. Nisan ayı başında en yüksek sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü Edirne’de en yüksek sıcaklık dün 12 derece ölçüldü. Baharlık kıyafetler de yerini daha kalın kıyafetlere bıraktı.
BU HAFTA ‘SERİN’ GEÇECEK
Tekirdağlı Hasan Bedel ise şöyle konuştu: “Tam kışlıklarımızı toplayıp kaldırmaya hazırlanırken havalar birden soğudu. Yeniden kışlıkları giymeye devam edeceğiz bir süre” dedi. Trakya ve Marmara’da yağışların bugün sona ermesi, soğuk havanın da kademeli olarak artması bekleniyor.
Nisan karı
Sağanak yağışlar bazı kentlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tekirdağ, Bursa ve Bolu’nun yüksek kesimlerine nisan karı yağdı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da dün sabaha karşı başlayan yağışla kar kalınlığı 88 santimetreye ulaştı. Bölgede hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji’ye göre Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Bolu Dağı’nda da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bölgede akşam saatlerinde kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz’de için de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.