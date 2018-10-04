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Sokak hayvanları için tam donanımlı ambulans

Önce hastane sonra yuva

Bolu Belediyesi'nin tam donanımlı "hayvan ambulansı" sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Sahipsiz hayvanların trafik kazası ve benzer durumdan meydana gelen hastalıklarına şifa olan hizmet sonrasında "sahiplendirme" ile devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Bolu'da hizmet veren ambulans sokak hayvanlarını, Hayvan Hastanesi'ne taşıyor.
Bolu'da hizmet veren ambulans sokak hayvanlarını, Hayvan Hastanesi'ne taşıyor.

Bolu Belediyesi, tam donanımlı hayvan ambulansıyla 7/24 esasına göre yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nin sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek için oluşturduğu tam donanımlı hayvan ambulansıyla gece gündüz hizmet veriliyor.

AA

Veteriner hekim, hayvan koruma ve hasta bakıcıdan oluşan ekiple vatandaşlardan gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor. Hayvan ambulansıyla olay yerine ulaşan ekip, en kısa sürede yaralı ya da yardıma muhtaç hayvana müdahale ediyor. Müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesi, hayati fonksiyon için önem arz eden cihaz ve donanımların yer aldığı ambulansla Hayvan Hastanesi'ne getirilen sokak hayvanları, burada tedavi ve rehabilitasyona alınıyor.

AA

Her türlü ekipman ile çalışıyorlar

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, Hayvan Hastanesi'nin bir parçası olan hayvan ambulansının da hizmete girdiğini belirterek, "Hayvan ambulansımızla 7/24 hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarın ardından ekiplerimiz harekete geçer ve olay yerine gider. Burada veteriner ekiplerimiz tıbbi müdahaleyi yapar. Hastaneye geliş sürecinde ambulansta tedavi devam eder ve hayvana sağlıklı bir şekilde bakmaya özen gösterilir." diye konuştu.

AA

  • "Oksijen tüpünden tutun da şok cihazına her türlü ekipmanımız mevcut. Günlük 7 ile 10 vakaya müdahale ediliyor hayvan ambulansımızla. Daha çok trafik kazası ihbarları geliyor. Ambulansla alınan sokak hayvanlarının tedavisine Hayvan Hastanesinde devam ediliyor."

Yaralı hayvanların tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından aşılandığını ve kısırlaştırıldığını anlatan Kolludemiroğlu, "Tedavi süresinin ardından sahiplendirme süreci başlıyor. Sahiplendirilecek düzeydeyse vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Sahiplendiremezsek yine proje kapsamında rehabilitasyon parkımız var. Burada hayatını devam ettirmeye çalışıyoruz. Eninde sonunda sahiplendirebiliyoruz. Parkta sosyalleşiyor, eğitilmiş hale geliyor. Daha çok sahiplenir hala geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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AA

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