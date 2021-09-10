​Sokaktan cazın sesi yükseliyor

L. BEYZA KAHVECİOĞLU
Pandemi nedeniyle tüm festival dinamiklerinin değiştiği 2020 yılının ardından Akbank Caz Festivali, 31. yılını müzisyen ve dinleyicileriyle fiziken bir araya gelerek kutluyor. Her sezon genişleyen müzikal yelpazesi ile festival, klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerinin de bir araya geldiği bir seçki ile konuklarını karşılayacak. 31. Akbank Caz Festivali’nde açılış; 1 Ekim’de Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde Elif Çağlar’ın caz ile başka türleri harmanlayan şarkıları ve funk, caz, dünya müziğini repertuvarında birleştiren Defjen Daf Ensemble’ın dokunuşuyla olacak. Ayrıca genç caz sanatçılar açıkhavada sahne alacak. Bunlardan birisi de Deniz Taşar. Öte yandan özel programların yer aldığı festivalde Türk makam müziği eserlerinin caz düzenlemeleriyle yorumlandığı “OttoJazz” Ensemble’da Cenk Erdoğan’a neyzen Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal eşlik edecek.
- Ramazan Sesler, festival katılımcılarını saksafonda Anıl Şallıel ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu’nun eşlik ettiği, “Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi” projesiyle ince makamlardan Trakya-Balkan ritimlerine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Selen Gülün, kadın şarkı yazarı ve bestecilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan “Kadınlar Matinesi” projesini, Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek özel gecede, Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyacak.
OSMANLI’DAN İLHAMLA
Güç Başar Gülle, Osmanlı - Türk müziğinin çok boyutlu estetiğinden ilham alan son projesi “Synthetic Vision” ile ilk kez 31. Akbank Caz Festivali sahnesinde olacak. İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions’ın geçtiğimiz yıl yayımlanan “Bir Zamanlar Şimdi” albümünün, ilk canlı performanslarından biri için sanatseverlerle buluşacağı konserde; Erşahin’e usta müzisyen Arto Tunçboyacıyan eşlik edecek. 2020’de dinleyiciyle buluşturduğu “NA-Zİ-LE” albümüne 31. Akbank Caz Festivali’nde eşlik edeceğimiz Kaan Çelen, sahneyi usta müzisyenler Tolga Bilgin, Tamer Temel, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ile paylaşacak. Oğuz Büyükberber’in çağdaş kompozisyonları, caz ve Türk müziği unsurlarıyla kaynaştırdığı stiline ortak olunacak gecede, Can Kozlu, Derya Türkan, Tolga Tüzün ve Apostolos Sideris’e de kulak verilecek. Şehre cazın tüm renkleriyle dönerken, caz müziği ile farklı müzik türlerini bir arada dinleme fırsatı sunan bir diğer konser; hip-hop dünyasının yakından tanıdığı Da Poet ile trompet sanatçısı Barış Demirel’in hip-hop, rap, funk, Anadolu-saykedelik gibi tarzlara dokunan heyecan verici performansı olacak.
OKAY TEMİZ SAHNEDE
- Okay Temiz, Oriental Wind’in 70’lerin başında Stockholm’de başlayan yolculuğunu 31. Akbank Caz Festivali sahnesine taşırken; Baki Duyarlar, “JazzArk Project” ile Akbank Caz Festivali’ndeki performansında iki önemli konuğu, Şennur Dinleyen ve Tolga Karaslan’ı ağırlayacak. Türkiye caz sahnesinin en başarılı davulcularından biri olarak kabul edilen Ediz Hafızoğlu’na, türlere sığmayan seçkisiyle Ceylan Ertem eşlik edecek. Festival hakkında detaylı bilgi için www.akbanksanat.com adresini takip edebilirsiniz.