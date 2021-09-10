​Sokaktan cazın sesi yükseliyor

L. BEYZA KAHVECİOĞLU

Pandemi nedeniyle tüm festival dinamiklerinin değiştiği 2020 yılının ardından Akbank Caz Festivali, 31. yılını müzisyen ve dinleyicileriyle fiziken bir araya gelerek kutluyor. Her sezon genişleyen müzikal yelpazesi ile festival, klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerinin de bir araya geldiği bir seçki ile konuklarını karşılayacak. 31. Akbank Caz Festivali’nde açılış; 1 Ekim’de Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde Elif Çağlar’ın caz ile başka türleri harmanlayan şarkıları ve funk, caz, dünya müziğini repertuvarında birleştiren Defjen Daf Ensemble’ın dokunuşuyla olacak. Ayrıca genç caz sanatçılar açıkhavada sahne alacak. Bunlardan birisi de Deniz Taşar. Öte yandan özel programların yer aldığı festivalde Türk makam müziği eserlerinin caz düzenlemeleriyle yorumlandığı “OttoJazz” Ensemble’da Cenk Erdoğan’a neyzen Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal eşlik edecek.

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Ramazan Sesler, festival katılımcılarını saksafonda Anıl Şallıel ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu’nun eşlik ettiği, “Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi” projesiyle ince makamlardan Trakya-Balkan ritimlerine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Selen Gülün, kadın şarkı yazarı ve bestecilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan “Kadınlar Matinesi” projesini, Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek özel gecede, Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyacak.

OSMANLI’DAN İLHAMLA

Güç Başar Gülle, Osmanlı - Türk müziğinin çok boyutlu estetiğinden ilham alan son projesi “Synthetic Vision” ile ilk kez 31. Akbank Caz Festivali sahnesinde olacak. İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions’ın geçtiğimiz yıl yayımlanan “Bir Zamanlar Şimdi” albümünün, ilk canlı performanslarından biri için sanatseverlerle buluşacağı konserde; Erşahin’e usta müzisyen Arto Tunçboyacıyan eşlik edecek. 2020’de dinleyiciyle buluşturduğu “NA-Zİ-LE” albümüne 31. Akbank Caz Festivali’nde eşlik edeceğimiz Kaan Çelen, sahneyi usta müzisyenler Tolga Bilgin, Tamer Temel, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ile paylaşacak. Oğuz Büyükberber’in çağdaş kompozisyonları, caz ve Türk müziği unsurlarıyla kaynaştırdığı stiline ortak olunacak gecede, Can Kozlu, Derya Türkan, Tolga Tüzün ve Apostolos Sideris’e de kulak verilecek. Şehre cazın tüm renkleriyle dönerken, caz müziği ile farklı müzik türlerini bir arada dinleme fırsatı sunan bir diğer konser; hip-hop dünyasının yakından tanıdığı Da Poet ile trompet sanatçısı Barış Demirel’in hip-hop, rap, funk, Anadolu-saykedelik gibi tarzlara dokunan heyecan verici performansı olacak.

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Cenk Erdoğan

Deniz Taşar

OKAY TEMİZ SAHNEDE