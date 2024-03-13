“Son Akşam Yemeği” Nürnberg’de gösterildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan “Son Akşam Yemeği” filmi, 28. Nürnberg Film Festivali’nde gösterildi. Cumhuriyet’in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğini konu edinen film, “Son Akşam Yemeği” filmi izleyiciye sunuldu. Festivalde onur ödülleri ise çok kültürlü sinema sanatına uluslararası düzeydeki katkıları dolayısıyla sinema oyuncuları Iris Berben ve Hale Soygazi’ye verildi. Toplam 37 filmin gösterileceği 8 Mart’ta başlayan festivalde, 4 festival söyleşisi, 25 film sohbeti ve 4 müzik akşamı etkinliği yer alacak.