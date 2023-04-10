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Hayat

Son Kıvılcım yayın hayatına başladı

Necip Fazıl Kısakürek’in kurduğu düşünce sistemi olan Büyük Doğu’nun teorik dilini zenginleştirerek günümüz okurlarıyla buluşturmayan fikir, edebiyat ve sanat dergisi “Son Kıvılcım” yayın hayatına başladı.

04:00 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Son Kıvılcım.

Son Kıvılcım.

Fikir, edebiyat ve sanat dergisi “Son Kıvılcım” yayın hayatına başladı. İki ayda bir çıkacak olan dergi, Necip Fazıl Kısakürek’in kurduğu düşünce sistemi olan Büyük Doğu’nun teorik dilini zenginleştirerek günümüz okurlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Ali Hışıroğlu’nun üstlendiği derginin ilk sayısı “Modern ve Postmodern Hal” başlığıyla okurlarla buluştu. Bu sayının öne çıkan yazıları arasında, sosyolog-yazar Abdurrahman Arslan ile kapak konusu üzerine yapılan röportaj ve Peter L. Berger’in daha önce yayınlanmamış “Modernleşme ve Din” makalesi yer alıyor. Son Kıvılcım, kitapçılardan ve derginin web sitesi üzerinden sipariş edilebilir.



#Edebiyat
#Son Kıvılcım
#Necip Fazıl Kısakürek
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