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Son yılların en serin temmuzu

İstanbul son yılların en fazla sağanak ve rüzgarın etkili olduğu temmuz ayını yaşıyor. Her yıl temmuzda ortalama 37 derece sıcaklık beklenirken, İstanbul'da bu yıl temmuz ayının ilk iki haftasında sıcaklık en fazla 29,5 derece oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son yılların en serin temmuzu
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İstanbul son yılların en fazla sağanak ve rüzgarın etkili olduğu temmuz ayını yaşıyor. Sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin altında seyretti. Her yıl temmuz ayında ortalama 37 derece sıcaklık beklenirken İstanbul'da bu yıl temmuz ayının ilk iki haftasında en fazla 29.5 derece sıcaklık görüldü.

NORMALE DÖNECEK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, iklim krizi nedeniyle sıcak hava dalgasının Avrupa'yı etkisi altına aldığını, bu nedenle İstanbul'da temmuz ayında rüzgarın etkili olduğunu söyledi. Ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini belirten Tek, "100 yıllık ölçümler var, en yüksek sıcaklık 43.7 olmuştu. Bu değerlere şu an için çok yaklaşılacak gibi gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul için 30-37 derece sıcaklıklar gözükebilir" dedi.

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