Hayat Sonbahar alerjisinden korunmanın yolları
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Sonbahar alerjisinden korunmanın yolları

Sonbahar mevsimi, güzelliklerin yanında bazı problemleri de beraberinde getirebilmekte. Bu dönemde hava sıcaklıklarında yaz mevsimine oranla düşüş yaşanması, salgın yapan virüs enfeksiyonları nedeniyle solunum sistemi alerjilerinin yaşanmasına sebep olabilmekte. Peki bu mevsimde yaşanma riski olan alerjilerin belirtileri ve korunmanın yolları neler? Alerjilerin tedavisi mümkün müdür? Tüm bu soruları, KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen merak edenler için yanıtladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İçinde bulunduğumuz mevsim olan sonbaharın alerjik sorunların en sık yaşandığı mevsimlerin başında geldiğini söyleyen KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, "Bu süreçte hızla yayılan virüsler, grip veya solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olurken, sonbaharda nemli havanın da etkisiyle alerjik sorunlar daha fazla yaşanabiliyor. Küf mantarı, polen ve ev tozu akarı gibi alerjenlere maruz kalma da riski artırıyor” dedi.

Soğuk algınlığı ile karıştırmayın!

Alerjik duyarlılığı olan kişilerde kendini, hapşırık, burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı öksürük, göğüste hırıltı, nefes darlığı, boğaz, kulak ve damakta kaşıntı hissi, gözlerde kızarıklık ve sulanma, kronik yorgunluk belirtileri ile kendi gösteren hastalığın yaşam kalitesini oldukça düşüren ve rahatsız edici bir durum olduğunu söyleyen Sezen,

"Soğuk algınlığı neticesinde ortaya çıkan belirtiler, alerjik reaksiyonların bulguları ile benzerlik gösterebilir. Çoğu zaman bu iki rahatsızlık birbiriyle karıştırılabilir.

Bu nedenle önemsenmeyebilir. Bu iki rahatsızlığın tedavi yöntemleri farklı olduğundan tanının doğru konulması gerekir. Bu durumlarda uzmanlardan mutlaka yardım alınmasını öneriyoruz” dedi.

Sonbahar alerjilerinden korunmanın yolları nelerdir?

Ozan Seymen Sezen, “Sonbahar alerjisinden korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

  • • Bulunduğunuz odayı sık sık havalandırın.
  • • Alerjiyi tetikleyebilecek olan tozlara maruz kalmamak için evinizi süpürün ve hijyenik bir ortam sağlayın.
  • • Alerji konusunda hassas bir bünyeye sahipseniz yaşadığınız evde kuş, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar beslemeyin.
  • • Nefes alabilen pamuklu kıyafetler tercih edin.
  • • Sigara kullanmayın ve dumanına maruz kalmamak için içilen ortamda bulunmayın.
  • • Evdeki nem oranına karşı önlemler alın. Evin nemli ve rutubetli olmamasına dikkat edin.
  • • Evde çiçek yetiştiriyorsanız dip kısımlarında küf olmadığına emin olun.
  • • Bunun dışında ellerinizi bol bol yıkayın ve gerekli sıklıkta banyo yapın.” önerilerinde bulundu.

Doktorunuzun önerilerine önem verin

Alerji tedavisi olmaya karar veren hastanın atması gereken ilk adım, bu konuda uzman olan bir doktora gidip problemine doğru tanının konmasını istemesi olduğunu vurgulayan Sezen, “Doktorunuzun alerji tanısının ardından sizi en doğru şekilde yönlendireceğini bilmelisiniz. Alerji probleminde tedavi yöntemleri aşı veya çeşitli ilaçlar ile uygulanıyor. Tedavi sürecinde doktorunuzun tavsiyelerine uymalı, sağlıklı beslenmeli ve tedavinin olumlu sonuç vermesi için elinizden geleni yapmalısınız” dedi.

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