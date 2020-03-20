Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı: Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler bile revaçta

Sokağa çıkma yasağı ve sosyal izolasyon internet üzerinden yapılan faaliyetlere ilgiyi artırdı.

Koronavirüs nedeniyle karantina ve sokağa çıkma yasakları milyonlarca insanı eve kitledi. Eğitim, sağlık, eğlence gibi çoğu sektörde online hizmet dönemi başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşlar online aktivitelere yöneldi. Online olarak gezilebilen hayvanat bahçeleri, müzeler, dünyanın en prestijli üniversitelerinin ücretsiz online dersleri ve ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri canlı konserler büyük ilgi görüyor.

Okullar, restoranlar, mağazalar ve eğlence mekanlarının kapandığı ülkelerde bazı işletmeciler hayvanat bahçeleri,akvaryumları, müze ve sergi salonlarını canlı yayınla misafirlerine açtı.

Türkiye ve dünyadan pek çok müze, Kovid-19 önlemleri kapsamında, ağırlayamadıkları ziyaretçilerine online tur imkanı sağlıyor.

Dünyanın her yerinden pek çok müze ise, bu süreçte evlerine kapanmak durumunda kalan insanlar için online turlarını ücretsiz düzenliyor.

Kullanıcılar geliştirilen uygulamalarla hayvanat bahçeleri, akvaryumları, müzeleri gezebiliyor.

Türkiye'de sanal gezinti uygulamalarıyla aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor.

ABD'de ise birçok hayvanat bahçesi hayvanların 24 saatlik görüntülerini Facebook üzerinden yayınlıyor.

Online safari imkanı

Online doğa turu sadece hayvanat bahçesiyle sınırlı değil. Güney Afrika'daki safari turları da gün batımı ve gün doğumunda internetten canlı yayınlanıyor.

Cenazeye canlı bağlantı

ABD ve Avrupa'da kalabalık törenlerden kaçınmak amacıyla cenazelerin online olarak yapılması tartışılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık yetkililerinin, fiziki katılımın azaltılması için cenaze törenlerinin internet üzerinden canlı yayınlanmasını önerdiği belirtildi.İngiltere ve ABD halihazırda online cenaze imkanı veren işletmeler bulunuyor. Seyahat yasaklarından dolayı cenazenin kaldırılacağı şehre gelemeyen papazlar cenazelere canlı bağlantılar yapıyor.

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Evde spor revaçta

Spor salonları da çareyi online eğitimlerde buldu. Çoğu işletme ücretsiz olarak sundukları online hizmetlerde kullanıcılara farklı sürelerde eğitim programı uyguluyor. Yetkililer sokağa çıkma yasağının 15 günü aştığı Avrupa ülkelerine eve hapsolan kişilerin beden ve ruh sağlığını koruması gerektiğini söylüyor.

Tüm dersler internet üzerinden

Dünya genelinde birçok ülkede okul ve üniversiteler online eğitime geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrenci derslerini internet üzerinden takip ediyor. Dünyanın 450 büyük üniversitesi ise online derslerini tüm dünyaya açtı. Aralarında dünyanın en prestijli 8 üniversitesinin de bulunduğu 450 eğitim kurumunun eğitimlerine online platformlardan ulaşılabiliyor.

Canlı konserler takipçileri sevindirdi

Konser ve etkinliklerin iptal olmasının ardından dünyaca ünlü birçok sanatçı Instagram ve Facebook gibi uygulamalardan gerçekleştirdikleri canlı konserlerle sevenleriyle buluşuyor. Coldplay, Pink, Keith Urban, Miley Cyrus, Anjelah Johnson, Lin-Manuel Miranda, John Legend gibi ünlü isimler Instagram'dan verdikleri konserlerle takipçilerini sevindirdi.

Türkiye'den bu furyaya uyan isim ise Yalın oldu. Yalın'ın gerçekleştirdiği canlı konser büyük ilgi gördü. Şarkıcının 20 dakikalık konseri 7 Harbiye Açıkhava sahnesini dolduracak yani 102 bin kişi tarafından izlendi.