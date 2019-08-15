Sosyal medya eğitimi şart

Sosyal medya üzerinden fiziksel bütünlüğe tehdit söz konusu olmadığı için insanların kendilerini kısıtlamadan öfkelerini dışa vurduğunu aktaran İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, bu öfkenin psikolojik olarak ciddi hasarlar bıraktığını vurguladı.

Eğitim şart

En etkili ve doğru yöntemin sosyal medya kullanımı üzerine eğitimlerin yaygınlaştırılması olduğunu söyleyen Demirci, “Özel hayatı ihlal etmeye kadar varan paylaşımlar ise etkili yaptırımlara sahip kanun uygulayıcı organlar tarafından değerlendirilebilir” dedi.

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Yetersizlik hissi öfkelendiriyor

Sosyal medya üzerinden aktarılan bu öfke yapısının altında yatanlara da değinen Demirci “Öfkenin altında genellikle ‘yetersizlik’ düşüncesi yatar. Sosyal medya üzerinden saldırıda bulunduğu kişinin üzerinde yarattığı hisler ile dürtüsel olarak davranabilir ki bu hislerden en çok rahatsız eden ve en şiddetli öfkeyi çıkaranları ‘yeterince iyi olamama’, ‘kendini kanıtlama çabası’, ‘özgüven eksikliği’ gibi hislerdir” diye konuştu.

Saldırılan en şiddetlisi: Toplu linç

Sosyal medya saldırıların en şiddetlisinin toplu linç hareketi olduğunu hatırlatan Onur Okan Demirci, “Bu tür paylaşımlarda arkasına bir kitle topladığını düşünen sosyal medya hesapları, hedeflediği amaç doğrultusunda paylaşımlar yaparak ilkel beyin yapıları ile hareket eden öfkeli bir topluluğu peşinden sürükler. Ortak kaygılar taşıyan bu topluluk, dürtüsel hareketleri sonucunda kendilerine veya başkalarına zarar verebilir. Sosyal medya platformları hiç masum değildir” ifadelerini kullandı.

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