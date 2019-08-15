Hayat Sosyal medya eğitimi şart
AKTÜEL

Sosyal medya eğitimi şart

Psikiyatrist Onur Okan Demirci, sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla insanların öfkelerini aktarabilecekleri yeni bir araç bulduğunu söyledi. Demirci, “Öfke kontrolü yapamayan kişiler yargılama ve muhakeme yeteneklerini devre dışı bırakarak ‘ilkel beyin’ ile hareket ediyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medya öfke yansıtma aracı olarak kullanılıyor
Sosyal medya öfke yansıtma aracı olarak kullanılıyor

Sosyal medya üzerinden fiziksel bütünlüğe tehdit söz konusu olmadığı için insanların kendilerini kısıtlamadan öfkelerini dışa vurduğunu aktaran İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, bu öfkenin psikolojik olarak ciddi hasarlar bıraktığını vurguladı.

Eğitim şart

En etkili ve doğru yöntemin sosyal medya kullanımı üzerine eğitimlerin yaygınlaştırılması olduğunu söyleyen Demirci, “Özel hayatı ihlal etmeye kadar varan paylaşımlar ise etkili yaptırımlara sahip kanun uygulayıcı organlar tarafından değerlendirilebilir” dedi.

Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilir
SPOR
Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilir

Yetersizlik hissi öfkelendiriyor

Sosyal medya üzerinden aktarılan bu öfke yapısının altında yatanlara da değinen Demirci “Öfkenin altında genellikle ‘yetersizlik’ düşüncesi yatar. Sosyal medya üzerinden saldırıda bulunduğu kişinin üzerinde yarattığı hisler ile dürtüsel olarak davranabilir ki bu hislerden en çok rahatsız eden ve en şiddetli öfkeyi çıkaranları ‘yeterince iyi olamama’, ‘kendini kanıtlama çabası’, ‘özgüven eksikliği’ gibi hislerdir” diye konuştu.

Saldırılan en şiddetlisi: Toplu linç

Sosyal medya saldırıların en şiddetlisinin toplu linç hareketi olduğunu hatırlatan Onur Okan Demirci, “Bu tür paylaşımlarda arkasına bir kitle topladığını düşünen sosyal medya hesapları, hedeflediği amaç doğrultusunda paylaşımlar yaparak ilkel beyin yapıları ile hareket eden öfkeli bir topluluğu peşinden sürükler. Ortak kaygılar taşıyan bu topluluk, dürtüsel hareketleri sonucunda kendilerine veya başkalarına zarar verebilir. Sosyal medya platformları hiç masum değildir” ifadelerini kullandı.

Artık doya doya çekirdek yiyor
HAYAT
Artık doya doya çekirdek yiyor

Her 10 kişiden biri KOAH
HAYAT
Her 10 kişiden biri KOAH

Emekli oldu: Baba mesleğine döndü
HAYAT
Emekli oldu: Baba mesleğine döndü
Terör koridorundan nasıl kurtulduk?

'Terör koridoru'ndan nasıl kurtulduk?

Suriye sınırındaki mayınların temizliğini İsrailli firma yapacaktı...
Bir çizik daha

​600 bin TL ödülle turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Akyazıda nefes kesen son

Akyazı'da
nefes kesen son

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak.

Çıkan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Serbest kaldı

Serbest kaldı

​Süper Kupa finalinde sahaya giren Youtuber'a adli kontrol şartı.
Çantadan servet çıktı

Çantadan servet çıktı

​Temizlik işçisi paraların 1 kuruşuna dahi dokunmadı.
Terörist<br>mektup yolladı

Terörist
mektup yolladı

​Yetkililer silah çağrısı yapılan mektup sebebiyle özür diledi.
Faytoncu dehşeti

Faytoncu dehşeti

Yorgunluktan yere yığılan atı zorla ayağa kaldırmaya çalıştı.
Mezarları görünce<br>şok oldular

Mezarları görünce
şok oldular

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Hong Kong çıkmazı

Hong Kong çıkmazı

​Çin askerleri stadyumda, zırhlı araçlar sınırda bekliyor.
İki evden<br>birinde yok

İki evden
birinde yok

Depreme karşı güvende olduğunu düşünüyorlar.
Hapis cezası alabilir

Hapis cezası alabilir

Ünlü Youtuber, 6222 sayılı kanuna göre yargılanacak.
Dağlıca'da<br>sıcak çatışma

Dağlıca'da
sıcak çatışma

​Üs bölgesine saldıran teröristlere karşılık verildi.
Tanker krizi

Tanker krizi

​İran ile İngiltere arasında yaşanan olaya ABD de girdi.
Soruşturma başladı

Soruşturma başladı

'Devlet okullarında özel sınıf' iddiası araştırılacak.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

İki araç çarpıştı; 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Harekete geçildi

Harekete geçildi

​Salıncakların kaldırılması için uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.