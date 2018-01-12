Sosyal medya onları izliyor

YouTube kanalında yayınlanan ‘4G 1KONUK’ adlı programa konuk olan “Kafalar” adlı kanalları ile tanınan üçlü, yükselişlerini ve kendi hayatlarına dair bilinmeyenleri anlattı.

Mart ayında sinema filmi geliyor

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin üçlüsünden oluşan ‘Kafalar’ gurubu, son dönemde örnekleri artmaya başlayan Youtuber sinemasına dahil olmaya hazırlanıyor.

YouTube’daki başarılarını beyaz perdeye taşımaya hazırlanan Kafalar gurubu, “Yakın zamanda sinema filmimiz için start vereceğiz. Proje başlangıcı olarak Mart ayını belirledik. Mart’ta kamera karşısına geçeceğiz” diyorlar.

Sevenleri her geçen gün artıyor

Sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça sevildiklerini söyleyen Kafalar grubu, “Bizleri özellikle 13-30 yaş aralığı takip ediyor. Katıldığımız her organizasyonda izdiham yaşıyoruz. Bizleri sevenlere mahcup olmamak en büyük gayretimiz” ifadelerini kullanıyorlar.

"2 milyon liralık teklif aldık"

Kendilerine 2 milyon liralık bir iş teklifi geldiğini belirten grup üyeleri, teklifin kendileri için uygun olamadığından kabul etmediklerini söylediler.

Aileleri sigortalı işte çalışmalarını istiyor

YouTube’de fazla zaman geçirmelerinden dolayı ailelerinin ilk zamanlarda rahatsız olduklarını dile getiren Kafalar, “Ailelerimiz bu kadar ünlü olduğumuzu bilmiyor hatta zaman zaman bizi aradıklarında ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ diye soruyorlar, biz ise okuyoruz cevabı ile geçiştiriyorduk. Fakat artık durum gizlenemeyecek hale geldi, ailelerimiz de bu durumu öğrendiler” diyorlar.

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"Televizyon dünyasının gözü dijital medyada"

Televizyon ve gazetelerin dijital medyaya büyük yatırım yaptıklarını söyleyen grup üyeleri, “Televizyon dünyası şuan da dijital mecraya merak salıyor en popüler isimler, bizden zaman zaman destek istiyor” diyor ve ekliyorlar “Her ay hatrı sayılır bir para kazanıyoruz fakat daha çok yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Özellikle işimiz ile ilgi yatırım yapıyoruz çünkü; bu mecra geleceğimiz”

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