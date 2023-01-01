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Hayat
Sosyal medya paylaşımıyla 'Türkiye'ye baklava yediren kız': Tweeti viral oldu markalar art arda indirim kararı aldı
Kaldırımda gördüğü beton engelleri fıstıklı baklavaya benzettiğini esprili bir dille sosyal medya paylaşarak Türkiye çapında gündem olan ve birçok markanın baklavada indirim kampanyası başlatmasını sağlayan Semiha Dilara Hazır, gelen tepkilerin kendini mutlu ettiğini söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Twitter'dan Hazır'a cevap vererek "Semiha merhaba, özelden bana açık adres ve iletişim bilgilerini iletirsen sana Gaziantep'ten baklava göndermek isterim" dedi.
15:56 . 17/01/2023 Salı
AA
Semiha Dilara Hazır'ın tweet'i kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Semiha Dilara Hazır'ın tweet'i kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Semiha Dilara Hazır, Rami Kütüphanesi'nin açılışına gittiği gün kaldırımda gördüğü üzeri sarı boyalı yanlarından yeşil çimlerin çıktığı beton engellerin fotoğrafını, Twitter hesabı üzerinde "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim." diyerek paylaştı.

Paylaşım kısa sürede Türkiye çapında etkileşime girerek 3 milyona ulaşan görüntülenmeye ve binlerce yoruma ulaştı.

Paylaşımın ardından yüzlerce kişi Hazır'a mesaj atarak duygularını belirtirken, birçok firma da bu paylaşımın ardından baklavada indirim kampanyası başlattı.


Gaziantep Belediye Başkanı Şahin: Baklava göndermek isterim

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından Hazır'a cevap yazarak, "Semiha merhaba, özelden bana açık adres ve iletişim bilgilerini iletirsen sana Gaziantep'ten baklava göndermek isterim. Eyüp'teki kaldırımlarda gördüğün kadar büyük olmasa da emin ol lezzeti dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.


  • Kampanyaların ardından etkileşim daha da artarken birçok kullanıcı Hazır için "Türkiye'ye baklava yediren kız" değerlendirmesi yaptı. Birçok kişi de Hazır'dan adresini isteyerek baklava gönderdi.

"Diyet yapanlar kendisine benzetti"

Gelen tepkileri Hazır, sosyal medya paylaşımının Türkiye çapında büyük bir etkileşim aldığını belirterek,
"Daha sonra benim twitim üzerinden indirim kampanyası başlatıldı. Daha çok duyurulmuş oldu. Daha sonra Gaziantep'ten yazmaya başladılar. Hatta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bana baklava yollamak istediğini söyledi. Başka baklavacılardan da bana çok yazanlar oldu. Yani tüm Türkiye o gece baklava yedik. Herkesin canı baklava çekti. Baklava gündeme oturdu, mutluyum
." diye konuştu.

'Olumlu tepkiler aldım'


Semiha Dilara Hazır, genelde çok olumlu ve esprili tepkiler geldiğini belirterek, "Yorumlarda ekonomiye bağlayanlar oldu. 'Pahalılıktan yolda yürürken baklava görüyor.' diyenler oldu. Diyet yapanlar kendisine benzetti. Kimisi Gaziantep özlemine bağladı. Yazıyı okuyana kadar ben de baklava olarak gördüm diyenler oldu." ifadelerini kullandı.


'Herkesin canı baklava çekti'


Paylaşımının popüler olması sebebinin gastronomiyle ilişkili de olduğunu kaydeden Hazır, şöyle devam etti:

"Türkiye zaten gastronomi açısından önemli bir ülke. Baklavanın bu kadar gündem olacağı bir ülke daha yoktur. İnsanlar özelden, yorumdan deli gibi yazdılar. 'Benim de canım baklava istedi. Senin yüzünden baklava yiyoruz. Tüm ülke baklava yiyoruz' diyenler oldu. Türkiye yemek konusunda o kadar gelişmiş ki bu bile gündeme oturabiliyor."


#fıstıklı baklava
#Semiha Dilara Hazır
#Tweet
2 saat önce
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