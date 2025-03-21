Sosyal medyayı sallamıştı: 'İsmail neredesin gülüm" bulundu

Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesin de çevre sakinlerinden Fatma Yılancı'da Bakan Kurum'un yanına gelerek kulağına bir şeyler söyledi. Bu sırada Yılancı, kalabalığın arasında eşini kaybedince içten bir sesle "İsmail neredesin gülüm?" diye seslendi. Bakan'ın da bu samimi diyaloğa eşlik etmesi yüzleri gülümseten anlara neden oldu. Tebessümle karşılanan diyalog kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Ancak izlenilen her yer

"İsmail'in bulunup bulunmadığı"