Küçücük dükkana ömür sığdırdı: 'Kalp krizi geçirdim gelip çalıştım'

Vali sayesinde yılın ahisi seçildiğini söyleyen Özkılıç, 'Kırşehir'de güzel karşıladılar beni. Orada da güzel bir rekor kırdık. Türk bayrağını açtım ve onlara Siirt'ten selam getirdim dedim. Genelde ayakkabı tamircisiyim eski ayakkabılara da file takıyorum. Bavul, valiz, çanta tamiri yapıyorum. İddiaya giriyorum Siirt'te benim gibi usta yok diyebilirim. Çok şükür emekliyim. Geçinip gidiyoruz. Dükkanın ismi aile ayakkabıcısıdır. Hep aile geliyor, müşterilerimle beraber burada bir aile olmuşuz. Oturup sohbet ediyoruz. Birbirimize derdimizi anlatıyoruz. Müşterilerimizle kardeş gibi olmuşuz. Onun için ahi olarak seçildim' dedi.