​Soyut resme çiniyle renk kattı

Çini sanatına 2001’de Ankara Belmek kurslarında başlayan ve çalışmalarını Ankara Hamamönü’nde sürdüren Dok, klasik ve modern çini motiflerini kullanıyor. Çini üzerine ebru ve minyatür denemeleri yapan sanatçı bu sefer dördüncü bireysel sergisini çiniye aktardığı Mustafa Ayaz resimleri ile açtı. Dok, Ayaz’ın çalışmalarını çiniye aktararak tabloların yanı sıra biblo, küp ve abajurları da renklendirdi.

YAPMAM İÇİN TEŞVİK ETTİ

Mustafa Ayaz Sanat Galerisi’nde açtığı sergiye ilişkin Yeni Şafak’a konuşan Dok, “Mustafa Bey’den resimlerini çiniye aktarmak için izin aldım. Bana birkaç taslak çizdi. Ben de çizdiklerini çini üzerine yaptım. Ortaya güzel, sanatsal eserler çıktı. Yaptığım eserlerin birkaçını kendime ayırdım, birkaçını da hatıra olsun diye Mustafa Bey’e verdim. Mustafa Bey yaptığım eserleri beğendi, devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de rızanız varsa sizin eserleriniz üzerinden gitmek istiyorum dedim. Kabul etti. Siz bu işi yapın ben de size destek vereyim, yaptığınız eserlere imzamı atayım teklifinde bulundu” dedi.

REKLAM

İZİN VERİRLERSE ESERLERİNİ ÇALIŞIRIM

Telif hakkı sebebiyle her eseri çiniye aktaramadığını belirten Dok, “İzin veren sanatçı olursa, farklı isimlerin eserlerini de çiniye aktarmak isterim. Genellikle klasik gelincikler çalışan ressam Hikmet Çetinkaya’nın eserlerini çalışmak isterdim” ifadelerini kullandı. Mustafa Ayaz’ın resimlerindeki gizemli noktayı anlatan Dok, “Mustafa Ayaz’ın eserleri biraz daha farklı ve modern. Kadın figürleri çalışmayı seviyor. Her resminde, bazen büyük, bazen küçük olarak kendi yüzünü de resmediyor. İmzasına gerek yoktur, o yüz varsa resim Mustafa Ayaz’ındır” bilgisini verdi. Sanatseverler Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi’nde Dok’un sergisini 17 Temmuz’a kadar ziyaret edebilir.