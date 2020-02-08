Hayat Srebrenitsa unutulmayacak
AKTÜEL

Srebrenitsa unutulmayacak

Srebrenitsa soykırımında öldürülen kurbanlara ait özel eşyalar her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı bünyesinde kurulan müzede sergilenecek. Bugüne kadar müzeye bağışlanan eşyalar arasında soykırım kurbanlarının yırtık kıyafetleri, kol saatleri, kimlikleri ve sigara tabakaları bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azir Osmanovic
Azir Osmanovic

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının özel eşyaları, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı bünyesinde kurulan müzede sergilenecek. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehri ve civarında 1995 yılının temmuz ayında gerçekleştirilen soykırımda yaşamını yitiren 8 binden fazla Boşnak sivilin hatırası yaşatılacak. Bugüne kadar müzeye bağışlanan eşyalar arasında soykırım kurbanlarının yırtık kıyafetleri, kol saatleri, kimlikleri ve sigara tabakaları bulunuyor.

Müzeye bağışlanan eşyalar

350’YE YAKIN EŞYA VAR

Potoçari Anıt Mezarlığı Küratörü Azir Osmanovic, çeyrek asır önce yaşanan vahşetin unutulmaması ve bir daha asla tekrarlanmaması amacıyla yaklaşık üç ay önce böyle bir proje başlattıklarını aktardı. Müzede sergilenecek kişisel eşyaların, soykırımdan kurtulanların ve kurban yakınlarının yardımıyla toplandığını belirten Osmanovic, bugüne kadar 350’ye yakın eşya topladıklarını söyledi. Soykırımda oğlu Nihad'ı kaybeden Hajra Catic, son kez 10 Temmuz 1995'te gördüğü ve cesedine hala ulaşılamayan evladına ait kişisel eşyaları müzeye bağışlayanlardan yalnızca biri.

Müzeye bağışlanan eşyalar

BABASININ SON MEKTUBU

  • Soykırımda babası Reşid'i kaybeden Amra Begic Fazlic ise 2008 yılında toprağa verilen babasının eşyalarını nasıl koruyup saklayacaklarını bilemediklerini belirterek, "Biz kara kara düşünüp soruna çözüm ararken, Potoçari Anıt Mezarlığı'nın başlattığı proje ilaç gibi geldi" diye konuştu. Ellerinde en önemli eşyaları, başkalarının da bu vahşeti görebilmesi için müzeye bağışladıklarını söyleyen Fazlic, "Babamın Kızılhaç aracılığıyla bize gönderdiği son mektubunu, kol saatini ve gözlüklerini bağışladım. Saati aldığımda arkasında yazan notu okuyarak anneme bunun babamın saati olmadığını söylemiştim. Annemden babamın kolundaki bu saatin savaşta öldürülen dedeme ait olduğunu ve babamın saati bozulunca annemin ona kendi babasının saatini hediye ettiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

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