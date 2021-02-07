Hayat STKlara gençleri anlama rehberi
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​STK’lara gençleri anlama rehberi

STK’lara gençleri anlama rehberi

TVNet’te yayınlanan Sosyal Mesaj programına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, STK’larının dijital dünyadaki yerini ve önemini anlattı.

Mustafa İlhan Yeni Şafak
Bilal Erdoğan ve Ömer Faruk Terzi, geleneksel Hat Takvimi Sergisi’ni gezerek Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’tan eserlerle ilgili bilgi aldı. Bilal Erdoğan, Mesut Albayrak ve Ömer Faruk Terzi daha sonra birbirlerine hediye takdim etti.
Bilal Erdoğan ve Ömer Faruk Terzi, geleneksel Hat Takvimi Sergisi’ni gezerek Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’tan eserlerle ilgili bilgi aldı. Bilal Erdoğan, Mesut Albayrak ve Ömer Faruk Terzi daha sonra birbirlerine hediye takdim etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) Başkanı Ömer Faruk Terzi, TVNet televizyonunda yayınlanan Sosyal Mesaj programına konuk oldu. “Gençlik, dijital dönüşüm ve sivil toplum” başlığının konuşulduğu programda Erdoğan ve Terzi gençlik STK’larının dijital dünyadaki yerini ve önemini anlattı. Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin gençlere sunduğu imkânlardan ve üniversitenin gelişimi için yaptığı çalışmalara dikkat çekti. TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi ise TGSP’nin gençlik STK’larını bir araya getirdiğini ve üye buluşmaları sağlayarak STK’ların birbirini tanıyarak anlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

ETNOSPOR FORUMU BAKÜ’DE

  • Dünya EtnoSpor Konfederasyonu’ndan da bahseden Bilal Erdoğan bu yılki EtnoSpor Geleneksel Sporların İhyası Forumu’nu pandemi şartlarının durumuna göre Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapmayı planladıklarını belirtti. Dünyadaki Türk kültürel zenginliğini korumak için çabaladıklarını ifade eden Bilal Erdoğan, TGSP’nin faaliyetleri hakkında da geniş bilgiler verdi. Erdoğan, gençlik alanında çalışan tüm kuruluşlar için gençleri anlamaya yönelik veriler oluşturduklarını da söyledi. Çalışma yapmak istedikleri alanlarda nasıl kulüp kurulabileceklerinden, gençlerle iletişim diline kadar çok geniş bir yelpazede STK’lara destek ve önerilerde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

TÜRK MÜZİĞİ ÜSTADLARI YETİŞECEK

Palet Çamlıca Müzik İlkokulu’nun kurucuları arasında yer alan Bilal Erdoğan, okulun Türk müziği eğitimlerinin verildiği tek okul olarak tarihe geçtiğini belirtti. Okula yetenek sınavıyla öğrenci alındığını belirten Erdoğan öğrencilerin tamamının çeşitli oranlarda burslu olarak eğitim gördüğünü de söyledi. Erdoğan “Mesela 6 yaşındaki bir çocuğun müzik yeteneğini keşfedip müzik eğitimine başlayabilirseniz o çocuk 11 yaşına geldiği zaman konservatuvara gitmeye karar verirse, o zaman 4 sene ileriden başlamış olacak müzik eğitimine. Okulun hedefi Türk müziği üstatları yetiştirebilmek. Son olarak Türk müziği çocuk şarkıları beste yarışması yaptık. 500 eser başvurusu geldi. Kazananları ilan ettik ve kazanan eserlerle ödül töreni planlıyoruz. İşte bu da kültürün yaşatılmasıdır” dedi.

AYASOFYA’YA ÖZEL PROGRAM

  • TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP’nin “Türkiye’nin gençleri KOVİD-19” ve “Türkiye’nin gençleri” araştırması hakkında bilgiler de verdi. Terzi, anketin en önemli sonucunun pandemi döneminde STK’lara olan ilgilinin artması olduğunu söyledi. Terzi, gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların dijital ortama hâkim olması ve etkinliklerin çoğunun dijital anlamda yapılmasıyla gençlerle olan etkileşimin daha da büyüdüğünü belirtti. Pandemiden dolayı ertelenen Türkiye Gençlik Zirvesi’nin 2.’sinin yakın zamanda gerçekleştirileceğini anlatan Terzi, “Ayasofya ile alakalı bir programında olacağı zirvede sosyal girişimcilik ödülleri ve anket sonuçlarının açıklanacağı bir zirve olacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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