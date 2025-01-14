Su Muhafızı Duru: Çocuklara doğayı koruma yolunda ilham verecek bir macera

Duru, suyu koruma görevini üstlendiği macerasında, doğa sevgisi ve su tasarrufu bilincini keşfedecek. Duru ve arkadaşları, başarabilecek mi? Mahalledeki herkesi su tasarrufuna teşvik edebilecekler mi? Su muhafızlarının macerası başlıyor!
Su Muhafızı Duru, doğayı seven ve suyun gücünü keşfetmek isteyen çocuklara hitap eden sıcacık bir macera öyküsü sunuyor. Duru, sekiz yaşında, nehrin kıyısında zaman geçirmeyi seven bir kızdır. Ancak bir gün, nehrin eskisi gibi coşkulu akmadığını fark eder. Bu, Duru’nun hayatını değiştirecek önemli bir başlangıcın habercisidir. Topraktan bulduğu gizemli bir sandık ve içindeki notla, Duru’nun görevi belli olur: Nehri korumak!
Hedef: Su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek
Duru, bu görevi yerine getirmek için önemli bir rehberle tanışır: Doğaya ve su kaynaklarını korumaya adanmış bilge bir profesör. Profesör, ona suyun hayatımızdaki önemini ve su tasarrufunun gerekliliğini öğretir. Duru, arkadaşlarıyla birlikte yalnızca doğayı korumakla kalmaz, aynı zamanda kendi mahallesindeki insanları da su tasarrufu konusunda bilinçlendirir.
Bu hikaye, çocukları doğaya saygılı, duyarlı bireyler olmaya teşvik ederken, suyun korunması ve çevre bilincinin yayılmasını amaçlıyor. Su Muhafızı Duru, macera dolu bir yolculukla, küçük yaşlardan itibaren suyun önemine dikkat çekiyor.