Su Muhafızı Duru: Çocuklara doğayı koruma yolunda ilham verecek bir macera

Su Muhafızı Duru, doğayı seven ve suyun gücünü keşfetmek isteyen çocuklara hitap eden sıcacık bir macera öyküsü sunuyor. Duru, sekiz yaşında, nehrin kıyısında zaman geçirmeyi seven bir kızdır. Ancak bir gün, nehrin eskisi gibi coşkulu akmadığını fark eder. Bu, Duru’nun hayatını değiştirecek önemli bir başlangıcın habercisidir. Topraktan bulduğu gizemli bir sandık ve içindeki notla, Duru’nun görevi belli olur: Nehri korumak!









Hedef: Su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek

Duru, bu görevi yerine getirmek için önemli bir rehberle tanışır: Doğaya ve su kaynaklarını korumaya adanmış bilge bir profesör. Profesör, ona suyun hayatımızdaki önemini ve su tasarrufunun gerekliliğini öğretir. Duru, arkadaşlarıyla birlikte yalnızca doğayı korumakla kalmaz, aynı zamanda kendi mahallesindeki insanları da su tasarrufu konusunda bilinçlendirir.



