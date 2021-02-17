Şubat şehitleri Esenler'de anıldı

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ömrünü İslâm’a hizmete adayan ve hak dava uğruna şehadete yürüyen muhterem şahsiyetleri, “Şahadet Bir Çağrıdır” programıyla andı. İki oturum şeklinde gerçekleşen programın ilk bölümünde Şubat ayında şehit olan İskilipli Atıf Hoca, Hasan El-Benna ve Malcom X’in mücadelelerle geçen hayatı ele alındı. Programa tarihçi- yazar Ahmet Anapalı ile eğitimci-yazar Zeki Bulduk konuk oldu. Programın ikinci bölümünde ise İmam Şamil ve Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan’ın hayatı, Fethi Güngör ile eğitimci- yazar Abdülkadir Adıyaman tarafından anlatıldı. Program Esenler Kültür Sanat Youtube kanalı üzerinden izleyiciyle buluştu.

TURNUSOL KAĞIDI VAZİFESİ GÖRDÜ

İskilipli Atıf Hoca’nın tek derdinin İslâm olduğunu belirten tarihçi- yazar Ahmet Anapalı, “İskilipli Atıf Hoca tarih boyunca turnusol kâğıdı vazifesi üstlenmiştir. İskilipli Atıf Hoca’yı tanımayanlar O’nu vatan haini olarak görür fakat O, devletçi bir insandır” şeklinde konuştu. Anapalı, İskilipli Atıf Hoca’yı idam sehpasına götüren süreci de anlatarak tarihi gerçeklere ışık tuttu.

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SİYAHİ OLARAK BEYAZLARLA MÜCADELE ETTİ

Programda Malcom X’in kararlı ve mücadeleci ruhuna vurgu yapan eğitimci-yazar Zeki Bulduk ise “Malcom X’in yalnızlığı beni en çok üzen konulardan biri. O, ABD’de siyahilerin Müslümanlıkla önünü açacak kişiydi. Bu gerçekleşemedi. Malcom X heyecanlı konuşmalarıyla tanınırdı. Bir siyahi olarak beyazlarla mücadele etti. Bizler ne yazık ki O’nu yeterince tanımıyoruz” ifadelerini kullandı. HARP TARİHİNDE EMSALSİZ BİR KONUMA SAHİP Programın ikinci bölümünde ise Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fethi Güngör ile eğitimci- yazar Abdülkadir Adıyaman, İmam Şamil ve Prof. Dr. Mahmud Esad Çoşan’ı anlattı. İmam Şamil’in Rusların Kafkaslar’da yenilgiye uğraması noktasında büyük katkıları olduğunu söyleyerek, “İmam Şamil, Kafkas mücadelesinde müstesna bir yere sahiptir. Dağıstan’ı kurtaran İmam Şamil, Rus ordusunu üst üste bozguna uğratmıştır. Böylelikle dünya harp tarihinde emsalsiz bir konum elde etmiştir. Askeri savunma yatırımları dışında medreseler de açan İmam Şamil; ilmin, fikrin, sanatın gelişmesi için çabalar ortaya koydu. En ağır şartlarda bile ümidini muhafaza etti ve ilkelerinden asla taviz vermedi. Vakarıyla hem kendi çağına hem sonraki çağa örnek oldu” diye konuştu.

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KULLANILMAYAN KİLİSELERİ CAMİYE ÇEVİRDİ

Eğitimci- yazar Abdülkadir Adıyaman, Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan’ın İslâm’ı yaşayarak ortaya koyduğunu belirterek “Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan, 28 Şubat döneminden sonra Avustralya’ya gitti. Orada da boş durmayan hocamız, kullanılmayan kiliseleri camiye çevirdi. Dergicilik, vakıfçılık ve yayıncılıkta bizlere çok güzel hedefler gösterdi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD)’ni kurdu ve çevre kültürüne oldukça önem verdi. Bunu tüm Türkiye’ye yaydı” şeklinde konuştu. Adıyaman, Coşan’ın Nurettin Topçu ve Mehmed Zahid Kotku ile tanışma hikâyelerini de izleyicilerle paylaştı.