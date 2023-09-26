Suçıktı’da şiir yankılandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik Tarihi Zağnos Paşa Camii Meydanı ve Dursunbey Suçıktı Mesire Alanı’nda gerçekleşti. Programın onur konuğu ise şair Hüseyin Ferhad oldu. Halkın büyük ilgi gösterdiği şiir meclislerinde Adem Turan, Adnan Özer, Ahmet Edip Başaran, Ali Ayçil, Ali Emre, Ali K. Metin, Celal Fedai, Cenk Gündoğdu, Çiğdem Sezer, Eda Fırat, Ercan Yılmaz, Hasan Hüseyin Çağıran, Hayriye Ünal, Mehmet Tepe, Metin Cengiz, Mustafa Köneçoğlu, Mustafa Muharrem, Mustafa Uçurum, Şadiye Kılıç, Üzeyir Sali ve Yusuf Akgül şiirlerini seslendirdi.