Sukkar 77 bin ton şeker üretecek

Sukkar Şeker’in geçtiğimiz hafta 2022-2023 Kristal Şeker Üretim Kampanyasını başlatmasının ardından, Erzurumlu ve Erzincanlı pancar üreticisini harekete geçirdi. Çiftçi, ilk ürünü teslim etmenin heyecanı yaşarken, söküme de başladı. Yem bitkileri üretimine talebin artması nedeniyle azalan şeker pancarı üretimi, Albayrak Grubu öncülüğünde verilen destekler neticesinde Erzurum ve Erzincan bölgesinde devam ediyor. 4 yıldır bölge çiftçisine çeşitli destekler veren Albayrak Grubu’nun bünyesindeki Mezra Ziraat A.Ş. vesilesiyle bölgede hareketlenen şeker pancarı üretiminde bu yılki hasat başladı. Çiftçinin ürettiği pancarı satın alan Sukkar Şeker Fabrikalarında bu yılki şeker üretimi de başlamış oldu.

Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir.

“Tatlı heyecan başladı”

Üreticinin en büyük destekçisi olarak bölgede faaliyette bulunan Mezra Ziraat’in Genel Müdürü Eyüp Demir “Üreticinin 4 yıldır arazisine sulama, tohum, gübre ve tarımsal ilaçlama desteği veriyoruz, mahsulünü modern tarım araçlarıyla topluyoruz. Şeker Fabrikaları da kendi araçlarıyla nakliye desteği vererek çiftçinin ürettikleri pancarı satın alıyor. Bu yıl bölgede 530 bin ton şeker pancarı hasadı, yaklaşık 77 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirmesi hedeflenen Sukkar Şeker Fabrikaları’nda bu yılın ilk hasadından şeker üretimi tatlı heyecanı devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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Sukkar Şeker Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu.

“150 Milyon TL’lik yatırımla yeni üretim dönemi hayırlı olsun”

Sukkar Şeker Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu pancardan şekerin nasıl elde edildiğini anlattı. Karavaizoğlu, şu bilgilere yer verdi: “77 bin ton kristal şeker üretimi beklediğimiz fabrikalarımıza 150 Milyon TL’nin üstünde yatırım yaparak modernize çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftçilerimize kolaylık sağlayan söküm ve yükleme makinelerine bu yıl yenilerini ekledik. Geçtiğimiz yıllarda pancar ekim ve söküm işlemleri oldukça çiftçilerimizi zorluyordu. Ama makineleşmenin sayesinde eskiden günlerce süren hasat artık birkaç günde bitiyor. Çiftçimize nakliye desteği de sağlayarak pancarı fabrikalarımıza kadar ulaştırıyoruz. Her iki fabrikamızla toplamda 4 bin üreticimizle Erzurum ve Erzincan ekonomisine 600-650 milyon liralık bir hacim kazandırıyoruz. Yalnızca kristal şeker üretimi değil yan ürünlerimiz olan yaş küspede 150.000 ton, melasta 21.000 ton kuyruk ise 10.000 ton olarak bekliyoruz

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“Amacımız kendi şekerini üreten Türkiye”

Pancar hasadı hakkında bilgi veren Mezra Ziraat A.Ş. Genel Müdürü Eyüp Demir, “Son teknoloji, 6 sıralı makinelerle, son sistem araçlarla bu yılki hasadı gerçekleştiriyoruz. Fabrikalarımızla birlikte üreticiye sulama, üretim desteği, makine, ekipman, modern tarım uygulama eğitimi gibi destekler sunuyoruz. Bu sayede çiftçinin maliyetleri düşüyor. Biz de bölgedeki şeker fabrikalarına, hammadde tedarikini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylece ülke ekonomisine de yerel kaynaklarla katkıda bulunmuş oluyoruz. Amacımız kendi şekerini üreten Türkiye. Her yıl yatırımlarımızı artırarak çiftçilerimize şeker pancarı konusunda teşvik ediyoruz” dedi.