Süleyman Şah kimdir: Süleyman Şah ne zaman nasıl öldü, türbesi nerede?

Türkiye, Suriye'deki iç savaş nedeniyle gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu sırasında 21 Şubat 2015 tarihinde Süleyman Şah türbesini geçici süreliğine Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme köyüne taşınmıştı. Bunun üzerine de Süleyman Şah'ın kim olduğu hayat hikayesi ve nasıl öldüğü de merak ediliyor. Peki, gerçekten de türbesi zarar görmesin diye taşınan Süleyman Şah kimdir, Süleyman Şah ne zaman ve nasıl öldü, Süleyman Şah'ın türbesi nerede?

GÜNDEM Süleyman Şah eski yerine konulacak

Süleyman Şah kimdir?

Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla beraber tahmini olarak 1178 yılında doğduğu düşünülen Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasında önemli bir rol almıştır. Kaya Alp’in oğlu, Ertuğrul Gazi’nin babası ve Osman Gazi’nin dedesidir. Süleyman Şah Kayı boyunun reisi olarak biliniyor. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilası üzerine, Türkistan’dan batıya göç etmiştir. Türkistan’dan Doğu Anadolu’ya gelerek Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşmiştir. Aynı zamanda Haçlı Kalesi’nin fethi Süleyman Şah’ın devrinde gerçekleşmiştir.

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GÜNDEM Süleyman Şah Türbesi'ne " Şah-Fırat Operasyonu"

Süleyman Şah ne zaman ve nasıl öldü?

Süleyman Şah’ın ölümü ile ilgili çeşitli söylentiler var. Bunlardan biri Süleyman Şah’ın Fırat Nehri’nde boğulduğu, diğer bir söylenti, Süleyman Şah Tutuş savaşında şakağına ok atılarak öldürüldüğü, başka bir söylentiye göre Süleyman Şah Tutuş savaşında kaybedeceğini kabullendiği zaman atından inip çizmesindeki bıçakla kendini öldürdüğü.

Süleyman Şah'ın türbesi nerede?

Süleyman Şah ölümünden sonra Caber Kalesi'nin Fırat nehri hizasındaki kuzeyde bir kümbete defnedildi. Fakat 21 Şubat 2015 tarihinde Türkiye, Suriye'deki iç savaş nedeniyle gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu neticesinde türbe geçici süreliğine Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme köyüne taşındı.