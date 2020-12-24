Hayat Süleyman Şah kimdir Süleyman Şah ne zaman nasıl öldü, türbesi nerede?
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Süleyman Şah kimdir: Süleyman Şah ne zaman nasıl öldü, türbesi nerede?

Süleyman Şah kimdir: Süleyman Şah ne zaman nasıl öldü, türbesi nerede?

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda rol alan ve tarihin önemli şahsiyetlerinden birisi olan Süleyman Şah'ın kim olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Hayat hikayesi ve nasıl öldüğü de merak edilen Süleyman Şah ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Süleyman Şah kimdir, Süleyman Şah ne zaman ve nasıl öldü, Süleyman Şah'ın türbesi nerede?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Süleyman Şah türbesi
Fotoğraf: Arşiv / Süleyman Şah türbesi

Türkiye, Suriye'deki iç savaş nedeniyle gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu sırasında 21 Şubat 2015 tarihinde Süleyman Şah türbesini geçici süreliğine Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme köyüne taşınmıştı. Bunun üzerine de Süleyman Şah'ın kim olduğu hayat hikayesi ve nasıl öldüğü de merak ediliyor. Peki, gerçekten de türbesi zarar görmesin diye taşınan Süleyman Şah kimdir, Süleyman Şah ne zaman ve nasıl öldü, Süleyman Şah'ın türbesi nerede?

Süleyman Şah eski yerine konulacak
GÜNDEM
Süleyman Şah eski yerine konulacak

Süleyman Şah kimdir?

Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla beraber tahmini olarak 1178 yılında doğduğu düşünülen Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasında önemli bir rol almıştır. Kaya Alp’in oğlu, Ertuğrul Gazi’nin babası ve Osman Gazi’nin dedesidir. Süleyman Şah Kayı boyunun reisi olarak biliniyor. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilası üzerine, Türkistan’dan batıya göç etmiştir. Türkistan’dan Doğu Anadolu’ya gelerek Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşmiştir. Aynı zamanda Haçlı Kalesi’nin fethi Süleyman Şah’ın devrinde gerçekleşmiştir.

Süleyman Şah Türbesi'ne " Şah-Fırat Operasyonu"
GÜNDEM
Süleyman Şah Türbesi'ne " Şah-Fırat Operasyonu"

Süleyman Şah ne zaman ve nasıl öldü?

Süleyman Şah’ın ölümü ile ilgili çeşitli söylentiler var. Bunlardan biri Süleyman Şah’ın Fırat Nehri’nde boğulduğu, diğer bir söylenti, Süleyman Şah Tutuş savaşında şakağına ok atılarak öldürüldüğü, başka bir söylentiye göre Süleyman Şah Tutuş savaşında kaybedeceğini kabullendiği zaman atından inip çizmesindeki bıçakla kendini öldürdüğü.

Süleyman Şah Türbesi'nin imha anı
OYNAT
Süleyman Şah Türbesi'nin imha anı

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen hafta Suriye'deki Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi'ne operasyon düzenlemişti. Başarılı bir operasyonla bölgedeki askerimiz Türkiye'ye getirilmişti. İşte o operasyon anında çekilen görüntüler.

Süleyman Şah'ın türbesi nerede?

Süleyman Şah ölümünden sonra Caber Kalesi'nin Fırat nehri hizasındaki kuzeyde bir kümbete defnedildi. Fakat 21 Şubat 2015 tarihinde Türkiye, Suriye'deki iç savaş nedeniyle gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu neticesinde türbe geçici süreliğine Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme köyüne taşındı.

İşte Süleyman Şah'ın yeni türbesi
OYNAT
İşte Süleyman Şah'ın yeni türbesi

Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye'ye getirilen Süleyman Şah ve 2 askerin, Suriye Eşmesi'nde yapılması planlanan geçici türbesi. Yapılacak türbe 4 metre yüksekliğinde ve 10 metre uzunluğunda olacak.

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