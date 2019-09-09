Süleyman Şah eski yerine konulacak

Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dün de devam etti. Etkinliğe katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici birer konuşma yaptı. Söğüt mirasının istikbalin güvencesi olduğunu aktaran Bahçeli, “Bizim aramızda ayrık otları yeşeremeyecek, bizim safımızda atık ve acul niyetler yer alamayacaktır. Bugün ihtiyaç duyduğumuz ruhun kaynağı Söğüt’tür. Aziz ceddimiz taviz vermedi, teslim olmadı, güç odaklarından, muhasım çevrelerden aman dilenmedi. Bugün de yapmamız gereken budur” dedi.

Devlet Bahçeli

KENDİ İŞİMİZİ GÖRÜRÜZ

Bahçeli, geçmişte Bizans ve Haçlı operasyonları olduğunu, bugün de emperyalizm ve onun desteklediği terör örgütlerinin bulunduğunu anlattı. Geçmişte Anadolu’nun fethinden dolayı kuduranlar olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları söyledi: Aynıları bir kez daha nöbet başındadır. Küresel güçlerin oyalamalarına, zamana oynamalarına izin veremeyiz. Hiç kimsenin ağzına bakamayız. Sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. Hainleri hem topraklarımızdan hem de Misakımilli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur.

SÜLEYMAN ŞAH MESAJI

Asırlar evvel Fırat’ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah’ı vermiştik, inanıyorum ki aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. Bizim Fırat’ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur. İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve egemenlik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır. Bu isteklerimizle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz olacaktır. Bizim önümüzü kesmek için kimler plan yapıyorsa ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ diyen bir millete karşı yerle yeksan olmaktan başka kurtuluşları olmayacaktır.

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BU SANCAK İNMEYECEK

Biz bu vatanda misafir değiliz. Ne çizilecek sınırımız, ne verilecek toprağımız vardır. Ne vazgeçecek insanımız, ne bölünecek milletimiz, ne yıkılacak devletimiz, ne de heba edilecek bağımsızlığımız vardır. Vatanı korumak; vatan kurmak, vatan kurtarmak kadar şerefli bir görevdir. Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecek, indirmeye çalışanlar ağır sonuçlarına katlanacaktır. Türk vatanında gözü olanlara, Türk milleti üzerinde hesap yapanlara, terör örgütleriyle zehir saçanlara Bizans çetelerinin pespaye durumunu, İzmir’de denize dökülen müstevlilerin kepaze hallerini hatırlatmak isterim. Türk milleti birdir, devletiyle bütünleşmiştir.

Türkiye vazifemiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop (soldan iki)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bugün burada bir araya gelerek Ertuğrul Gazi’ye, Osman Gazi’ye, yoldaşlarına, alplerine cihan devleti kurmayı ilham eden manaya, ruha sahip çıktığımızı, onların mirasını gururla üstlendiğimizi dosta düşmana duyurmuş oluyoruz. Biz tarihi şanlı ama imtihanı çetin ve sorumlulukları son derece ağır bir milletiz. Uluslararası sömürü çarkına çomak sokmamızı hazmedemeyenler, yeniden ‘Büyük Türkiye’ davasını tehdit olarak görenler, vatanımıza ve bize saldırıyorlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar. Her saldırılarını Malazgirt’te, Miryokefalon’da, Niğbolu’da, Sakarya’da ve 15 Temmuz’da olduğu gibi boşa çıkaracağız. Asla geri adım atmayacak, yılmayacağız. Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün sadece vatanımız değil, aynı zamanda vazifemizdir.

Haklarımızı çiğnetmeyiz

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Dün ecdadımıza oynanan kirli oyunlar, kurulan hain tuzaklar, bugün de sahnelenmeye çalışılıyor. Malazgirt’te karşımıza dikilen, Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’yu işgale kalkışan ve 15 Temmuz’da milletimize kasteden düşmanlarla, şer odaklarıyla mücadele içindeyiz. Bu mücadelemiz Kıbrıs’ta, Suriye’de ve dünyanın dört bir yanında sürecek. Milli Enerji ve Maden Politikamızın bir sonucu olarak Akdeniz’de Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hem Türkiye’nin, hem de KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz. Aziz milletimizin varlığına kastedenler her zaman mağlup olacaklar. Ertuğrul Gazi’nin torunları olarak yeniden dünya sahnesine çıktık. Bundan sonra da bu sahnede başrolü oynamaya devam edeceğiz.