MHP lideri Bahçeli’den CHP’ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP'nin Atatürk'ün CHP'si ile en küçük bağı kalmamıştır, CHP kayış koparmış, dingili kırmıştır. Kılıçdaroğlu'nun Sivas kongresine kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "PKK ve HDP ile kurulan yasak ilişki CHP genel başkanını tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas'tan Kandil'e savurmuştur" diye devam etti.

"Teröristle yatan, terörist kalkar"

MHP lideri sözü "Seçildiğinden beri skandalların göbeğinde" dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarını ziyaretine getirdi.

Bahçeli, “Teröristle yatan terörist kalkar. HDP’yle el ele tutuşanın yolu Kandil’e açılır" ifadelerini kullandı.