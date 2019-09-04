Gündem MHP lideri Bahçeliden CHPye tepki
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli’den CHP’ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde CHP'yi sert eleştirdi. Bahçeli, "CHP'nin Atatürk'ün CHP'si ile en küçük bağı kalmamıştır. CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil’e çoktan dümen kırmıştır” dedi.

Haber Merkezi IHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP'nin Atatürk'ün CHP'si ile en küçük bağı kalmamıştır, CHP kayış koparmış, dingili kırmıştır. Kılıçdaroğlu'nun Sivas kongresine kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "PKK ve HDP ile kurulan yasak ilişki CHP genel başkanını tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas'tan Kandil'e savurmuştur" diye devam etti.

"Teröristle yatan, terörist kalkar"

MHP lideri sözü "Seçildiğinden beri skandalların göbeğinde" dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarını ziyaretine getirdi.

  • Bahçeli, “Teröristle yatan terörist kalkar. HDP’yle el ele tutuşanın yolu Kandil’e açılır" ifadelerini kullandı.

CHP 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili
GÜNDEM
CHP 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili
Muhammed Mursinin oğlu vefat etti

Muhammed Mursi'nin oğlu vefat etti
İrana yeşil ışık

İran'a yeşil ışık

BM toplantısı için ABD'ye gidecek olan Ruhani'ye mesaj.
İmza töreninde büyük sürpriz

İmza töreninde
büyük sürpriz

Mustafa Cengiz, Falcao'nun sponsorunu açıkladı.
CHP dümeni Kandil'e kırdı

CHP dümeni Kandil'e kırdı

MHP lideri Bahçeli, ​CHP'yi sert eleştirdi.
Bizde neden olmasın

Bizde neden olmasın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer füze açıklaması.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

Türkiye ile ABD arasında kritik telefon görüşmesi.

Büyümede<br>hedef yüzde 5

Büyümede
hedef yüzde 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar.
CHP kandırdı<br>veliler tepkili

CHP kandırdı
veliler tepkili

'Bedava olacak dediler, zam geldi'
Koruyamadık<br>mahcubuz!

Koruyamadık
mahcubuz!

İşkenceyle öldürülen Eymen'in hikayesi yürekleri dağlamıştı.
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

'​Ölüm orucuna gidiyorum. Ya oğlum ya ölüm'
Milletimiz fitnecilere<br>prim vermez

Milletimiz fitnecilere
prim vermez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'ta net mesaj.
3 günün<br>sonunda yüzdü

3 günün
sonunda yüzdü

Yarısı batık vaziyette personel gece gündüz çalıştı.
İBB'den <br>kovulan işçi fenalaştı

İBB'den
kovulan işçi fenalaştı

​Eylem alanında bir anda yere yığılıverdi.
PKK'nın istismar<br> ve işkence dehşeti

PKK'nın istismar
ve işkence dehşeti

​Dağa kaçırdıkları kız çocukları jandarmaya sığındı.
İBB'den<br>bir zam daha

İBB'den
bir zam daha

​BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 artış yapıldı.
'İmame koparsa tespih dağılır'

'İmame koparsa tespih dağılır'

Erdoğan'dan ​Sivas Kongresi'nin 100. birlik ve beraberlik mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.