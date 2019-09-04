Gündem CHP ücretsiz servis vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili
İSTANBUL

CHP 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencisine servisin ücretsiz olacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı. Ancak bu vaatle ilgili adım atılmadı.

Haber Merkezi DHA
Veliler ücretsiz servis vaadiyle vatandaşlardan oy toplayan CHP'ye tepkili.
Veliler ücretsiz servis vaadiyle vatandaşlardan oy toplayan CHP'ye tepkili.

İlkokul öğrencisine ücretsiz servis vaadi CHP'nin sosyal medya hesaplarında hala duruyor. Video özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirdi.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, "Ekrem Bey'in kendi ağzından böyle bir vaadi yok" dediği belirtiliyor. Bugün Sivas'ta bulunan CHP kurmayları da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

"TAM TERSİ, ÇOK OKKALI BİR ZAM GELDİ"

Çocuklarını okullara yazdıran vatandaşlar ise seçim döneminde sık sık dillendirilen bu sözün tutulmamasından yakındı.

İstanbul'da çocuğu okula yazdıran velilerden biri, "Mümkün değil öyle bir şey yapamazlar" dedi.

Sibel Tuğ adlı veli ise, şunları söyledi:

  • "Haberlerde seyrettim, ulaşım, sütler her şey bedava olacaktı. Servis fiyatları indireceklerdi. Hatta bedava diye duymuştum. Tam tersi, çok okkalı bir zam geldi. Normalde 275 lira veriyordum ben oğlumun servisine. Bu sene 380 lira olduğunu söylediler. Hiç bu kadar yüklü geleceğini düşünmemiştik. Allah'tan kızımın servisine geçen yıl kayıt yaptırdığımız için zamdan etkilenmedik. Bu senenin zamları çok fazla"

Ebru Özkan da, "Ekrem İmamoğlu verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı" diye konuştu. Tülin Sönmez ise, "Biz bu sene servise 380 lira ödeyeceğiz.. Çok fazla, aşırı yüklü. Ama keşke yapabilecekleri bir şey olsa yapsalar" ifadelerini kullandı.

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