Gündem İBB önünde kıyıma isyan
POLİTİKA

İBB önünde kıyıma isyan

Seçimler öncesi kimsenin işine son vermeyeceğini vaad eden ancak göreve gelmesi ardından tam bir işçi kıyımı yapan Ekrem İmamoğlu’na öfke dinmiyor. İBB Saraçhane binası önünde toplanan işçiler kıyımı protesto etti. Kalabalık, “İşçi burada Ekrem nerede” sloganları attı. İmamoğlu, bugüne kadar 5 bin işçiyi ekmeğinden etti.

Fatih Özer Yeni Şafak
İBB'de görevlerine son verilen işçiler Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.
İBB'de görevlerine son verilen işçiler Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.

Mahalli seçimler öncesinde seçimi kazanmaları durumunda kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işçi kıyımı devam ediyor. Belediye iştirakleri arasında yer alan İSPER, İSFALT, Enerji, Halk Ekmek, İSTON, Şehir Hatları 5, Ağaç ve Peyzaj, İGDAŞ ve İSYÖN’den 400’den fazla işçinin işine son verildi. İşçi kıyımının ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi. Hiçbir açıklama yapılmadan bir kısa mesajla işlerine son verilen personel İBB Saraçhane binası önünde dün de protesto gösterisi düzenlendi. İşe alınana kadar gece gündüz bekleyişlerini sürdüreceklerini söyleyen kalabalık “İşçi burada Ekrem nerede” sloganları attı. Kalabalık işten çıkartılmasına rağmen İBB saraçhane önüne gelmeyen personele de eyleme katılma çağrısı yaptı.

50 KİŞİYİ SIRTIMDA TAŞIDIM

Ebubekir Genç

Eylemiler arasında bulunan İstanbul Güvenik A.Ş.’den Ebubekir Genç, “İstanbul’da meydana gelen sel felaketi esnasında Eminönü İstasyonunda görevliydim. İstasyonu su bastı. Yolcular korkup bana sarılmaya başladı. Orada görevli olarak ne genel başkan, ne müdür ne de amir bulunuyordu. Sel esnasında sadece ben vardım. Bir anda istasyonu su bastı ve onlarca kişi mahsur kaldı. O istasyonda canımı hiçe sayarak 50 kişiyi kurtardım. Bana inanmıyorlarsa CHP’li Başkan İmamoğlu açsın kamera kayıtlarını izlesin” dedi.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM

Mehmet Akgün

İstanbul Güvenlik A.Ş.’den Mehmet Akgün, “Verdiğimiz tüm emeklere rağmen işten çıkartıldık. Görev esnasında belimizde elektronik kelepçe bulunuyor. 5 dakika dahi olsa görev yerimizden ayrılsan merkezden hemen bizi arıyorlar ve ‘bir sorunla mı karşılaştınız?’ diye soruyorlar. Biz kesinlikle bankamatik memuru değiliz” dedi. Akgün, görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ve 2 kez uyuşturucu madde satanları yakaladığını bu yüzden de ölüm tehditleri aldığını anlattı.

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HANİ 16 MİLYONU KUCAKLAYACAKTI

Mehmet Ali Baltacı

Boğaziçi Yönetim A.Ş.’ye bağlı Metro İstanbul’da çalıştığını belirten Mehmet Ali Baltacı ise, “Namussuzluk hırsızlık ya da terbiyesizlik yapmadık. Biz en alt kademeyiz. Bizim yaptığımız tek şey işimizi yerine getirmek. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum. Hani 16 milyonu kucaklayacaktınız. Bize işimizi geri verin. Biz başka bir şey istemiyoruz. Aldığımız ücret belli. 3 ay çalışsak ne olur 5 ay çalışsak ne olur. Seçilmeden önce insanların ekmeğiyle oynamayacağım dememişler miydi? Şimdi neden insanların ekmeğiyle oynuyorlar” diye konuştu.

  • 4 yıldır çalışıyordum
  • Yüzlerce işçinin ekmeği ile oynayan CHP’li belediye, kovulanların seçimlerden hemen önce işe alınanlar olduğunu iddia ediyor. Ancak işsiz kalan göstericiler arasında yıllarını belediyeye vermiş emekçiler de var. Onlardan birisi de Ayşe Dursun. “Yaklaşık 4 yıldır Medya A.Ş. bünyesinde çalışıyordum. CHP’li İmamoğlu’nun yönetimi devralmasıyla birlikte hiçbir gerekçe gösterilmeden belediyede çalışan arkadaşlarımız çıkartılmaya başlandı. Burada kesinlikle bir art niyet var. Verilen sözler seçim kazanıncaya kadarmış. İşçilerin ekmeğiyle oynamayacağız denilmesine rağmen bizim ekmeğimizle oynadılar” diyen Dursun işten çıkarma sürecinin bununla da sınırlı kalmayacağını söyledi. Dursun şöyle devam etti: “Yarın daha fazla arkadaşımızın işine son verilecek. Haksız çıkarmalar karşısında hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Diğer çıkartılan arkadaşlarımızla birlikte dava açmaya hazırlanıyoruz.”
  • Yine mavi boncuk dağıttı
    İBB'den çıkarılan bir işçi (Ortada)

    İşten çıkartılan personelin İBB Saraçhane binasındaki eylemi sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye binasına geldi. İmamoğlu işçilerin tepkisiyle karşılaşmamak için ön kapı yerine arka kapıdan girdi. Göstericilerin seçtiği 3 sözcü ile konuşan İmamoğlu, işten çıkardığı işçilerden belediyeye CV bırakmalarını, ‘belki yeniden işe alınabileceklerini’ söyledi. Görüşmeye katılan İstanbul Güvenlik A.Ş’den Arzu Çakır şunları kaydetti: “İmamoğlu bize 2 seçim arasında işe alımları kabul etmediğini söyledi. ‘Şu anda eleman alımı olmayacak. Olacağı zaman CV’lerinizi bırakarak iş başvurusu yapabilirsiniz. Kimseyi ayırmıyorum. Siz istediğiniz şekilde dışarıda gösteriniz yapabilirsiniz. Hepinizin sorunu benim sorunum ama bir şey yapamayacağım’ dedi.”

​İBB'de işçi kıyımı sürüyor: Bugün itibariyle 4 bini aştı
OYNAT 02:16
​İBB'de işçi kıyımı sürüyor: Bugün itibariyle 4 bini aştı
23 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu seçim öncesi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dile getirdikleri sözleri çabuk unuttu. İmamoğlu 2 aylık görev süresinde 4 binden fazla belediye çalışanını kapı önüne koydu. SMS ile gelen bildirimle işsiz kaldıklarını öğrenen yüzlerce çalışan İBB önünde oturma eylemi yaparken, İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmasını bekliyor.

Sel sularında 50 kişiyi kurtaran İBB çalışanı şu an işsiz
OYNAT 03:36
Sel sularında 50 kişiyi kurtaran İBB çalışanı şu an işsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerde işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. T1 tramvay hattı Eminönü istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan İSTGÜVEN A.Ş elemanı Ebubekir Genç, henüz 12 gün önce İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 50 kişiyi sırtında taşıyarak sel sularından kurtardığını Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. Genç, 'ben bir başarı belgesi beklerken telefonuma gelen mesajla işsiz kaldığımı öğrendim' dedi. Genç ayrıca, 'bana bankamatik memuru diyorlar ya, ben belki o sel sularında bana o sözleri söyleyenleri kurtardım, belki yakınlarını kurtarmış bir insanım.' diye konuştu.
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