Yine yalan yine yalan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) sular durulmuyor. Seçim meydanında “Hiçbir emekçi kardeşimin ekmeğiyle oynamayacağım” oynamayacağım deyip İBB’de başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra 5 bini aşkın işçinin işine son veren CHP’li Ekrem İmamoğlu, kıyımı savunurken yine gerçekleri çarpıtma yolunu seçti. Belediye işçilerinin kovulmasına ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yapan İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, İBB’de sadece 1244 kişinin işine son verildiğini iddia ederek, bu kişilerin de 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce istihdam edilmiş işçilerden oluştuğunu ileri sürdü. Ongun’a göre işçiler, 31 Mart ile 23 Haziran 2019 tarihleri arasında istihdam edilmişti. Ongun’un bu iddiasını günlerdir İBB önünde eylem yapan personel çürüttü. İşten çıkarılanlar arasındaki Erkan Yaldız 18 yıldır, Samet Akgül 7 yıldır, Ömer Faruk Birpınar 6 yıldır, Emre Bozkuş 5 yıldır, Ayşe Dursun 4 yıldır, Mihriban Çetinel ise 2 yıldır belediye personeli. Konuştuğumuz işçilerden bazıları, CHP’li İBB yönetimine şu tepkileri verdi.

İnsanları aldatıyorlar

Erkan Yıldız

İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız: “25 Mayıs 2001 tarihinde İBB’de işe başladım. Kültür A.Ş., Enerji A.Ş., ve Medya A.Ş.’de görev yaptım. İBB’nin şu anki yönetimi kamuoyunu aldatıyor. Bu sözlerin tamamı propaganda amaçlı. 19 yıllık insan kaynakları deneyimim olmasına rağmen işimizi sonlandırdılar. Personelin giriş, çıkış, tazminat ve benzer birçok süreci bizzat kendim takip ediyordum. Buna rağmen bizlere bankamatik memuru deniliyor. Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz.”

Delikanlıca itiraf edin

Ö.Faruk Birpınar

Basın Müşaviri Ömer Faruk Birpınar: “6 yıldır İBB’ye hizmet verirken işten çıkartıldık. Bu saldırının (bankamatik memuru oldukları iddiası) organize olduğu çok açık. İBB Sözcüsü Murat Ongun yalan söylüyor. Kime söylüyor? Kendi kitlesine... ‘Bunlar yer’ diye düşünüyor. Derdimiz işten atılmak değil, yalana ihtiyaç duymaları. Çıkın delikanlı gibi, ‘bu arkadaşı biz siyasi fikirlerinden dolayı attık’ deyin. İşten çıkardınız, bir şey demedik, bari yalan söylemeyin. Millete yalan söylemek bir basın sözcüsüne yakışır mı?”

‘Kovuldun ama gel de işi öğret’

Emre Bozkuş

Muhasebe Uzmanı Emre Bozkuş: “Muhasebe uzmanı olarak 2014 yılından bu yana İBB’de çalışıyordum. Yapılan açıklamalarda ‘iki seçim arası işe girenleri işten çıkardık’ diyorlar. Bu açıklama gerçeği yansıtmıyor. Burada yapılan işlem partizancadır. İşten çıkarılmamdan kısa bir süre sonra beni yeniden aradılar. ‘İşler kilitlendi, işin içinden çıkamıyoruz’ diyerek beni tekrar işe çağırdılar. ‘2 ay daha burada çalış ve yeni gelen kişilere işi öğret’ dediler. İşleri halledemedikleri için beni 2 ay daha kullanmak istediler. Tabii beni kullanmalarına izin vermedim.”

Kayıtlara bakın görün Kurgu Yönetmeni Samet Akgül: “4 Ocak 2012’de İBB personeli olarak işe başladım. Kurgu yönetmeniyim. Biz işe seçim döneminde girmedik. Her şey ortada, giriş çıkış saatlerimiz kontrol edilebilir. 8 yıla yakın hizmet verdim. Genel müdürlükten kimsenin işten çıkarılmayacağı söylendi ancak işten çıkartıldık. Tazminat konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz. Son maaşımızı yatırmadılar ve tazminatımızı da ödemediler. Aldığımız bilgilere göre bu hafta da maaşlar yatırılmayacakmış.”

Kurgu Yönetmeni Samet Akgül: “4 Ocak 2012’de İBB personeli olarak işe başladım. Kurgu yönetmeniyim. Biz işe seçim döneminde girmedik. Her şey ortada, giriş çıkış saatlerimiz kontrol edilebilir. 8 yıla yakın hizmet verdim. Genel müdürlükten kimsenin işten çıkarılmayacağı söylendi ancak işten çıkartıldık. Tazminat konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz. Son maaşımızı yatırmadılar ve tazminatımızı da ödemediler. Aldığımız bilgilere göre bu hafta da maaşlar yatırılmayacakmış.” Art niyet var Ayşe Dursun Muhabir Ayşe Dursun: “Yaklaşık 4 yıldır İBB’de muhabir olarak görev yapıyordum. Burada kesinlikle bir art niyet var. Verilen sözler seçim kazanıncaya kadarmış. ‘İşçilerin ekmeğiyle oynamayacağız’ denilmesine rağmen bizim ekmeğimizle oynadılar.