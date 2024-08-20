Süleymaniye ve Süper Ay

İstanbul'da hava kirliliği, yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükseldi. İstanbul'da hava kirliliğini gösteren azot dioksidin ortalaması 1 Ocak-31 Temmuz 2023'te 35,55 mikrogram/metreküp ölçüldü. Bu yıl ise bu rakam 40,61 mikrogram/metreküp olarak kayıtlara geçti. Buna göre, İstanbul'da azot dioksit kaynaklı hava kirliliği bu yıl 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.

DAHA ÇOK ARAÇ KAYNAKLI

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kentteki hava kirliliği değerlerinin her gün değiştiğini söyledi. Hava kirliliğinin değişmesinde trafiğin, sanayi tesislerindeki faaliyetlerin, ısınma kaynaklı kirleticilerin, meteorolojik etkenlerin önemli olduğunu belirten Toros, özellikle İstanbul'da havanın kirlenmesinde en önemli etkenin trafik olduğunu ifade etti. İstanbul'da her gün yeni araçların trafiğe çıkmasıyla bu sayının giderek arttığını vurgulayan Toros, “Araç sayısı arttıkça hem İstanbul trafiğinin sıkışıklığı artıyor hem de araçlar dur kalk yaptıkça daha fazla emisyon salıyor, daha fazla atmosfer kirleniyor. İstanbul'un havasının temiz olması için dur kalk olayı ve İstanbul'daki araç sayısının azaltılması gerekiyor. Toplu taşımanın daha fazla kullanılması gerekiyor” diye konuştu.

DİĞER KİRLETİCİLER DE ARTTI

Prof. Dr. Toros, atmosfere salınan kirleticilerin küresel anlamda herkesi etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti: “22 Temmuz'da dünya sıcaklık rekoru kırıldı. Ondan önceki temmuz ayında yine sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkemizde haziran ayında daha önceki yılların sıcaklık verileri karşılaştırıldığında, sıcaklıkların 3,6 derece daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tüm bunların arka planında havanın kirliliği yatıyor, yani bizlerin yaptığı faaliyetler yatıyor. Daha fazla araç kullanmamız, daha fazla üretim yapmamız, kaynakları verimsiz kullanmamız atmosferin kirlenmesine yol açıyor. Atmosferin kirlenmesi de solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar rahatsızlıkları hatta beyine varan rahatsızlıklara yol açıyor.”

Çalışmada diğer kirleticilere baktıklarını vurgulayan Toros, parçacık madde oranının azaldığını, kükürtdioksit, ozon miktarı, karbonmonoksit miktarının ise arttığını sözlerine ekledi.

‘NEFES’LE KİRLİLİK TESPİTİ

Şehirlerin hava kalitesi NEFES ile tespit ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, yerli ve milli yazılımımız NEFES ile tespit etmeye devam ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelemizde ve şehircilik çalışmalarımızda kullandığımız NEFES ile şehirlerimizin dijital ikizlerini oluşturduk. 3 boyutlu ortamda, illerimizin hava kalitesi değerlerini inceliyoruz. Mahalle ölçeğinde, 5 metre seviyesinde yaptığımız tespitlerimizi titizlikle sürdürüyoruz” denildi.







