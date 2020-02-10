Hayat Sultan 2 Abdülhamid Hanın vefatının 102 yılı
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Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 1 Kasım 1912'den vefat ettiği 10 Şubat 1918'e kadar hayatını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı'nda yatak odası, çalışma odası gibi alanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi AA
​Sultan 2. Abdülhamid Han
​Sultan 2. Abdülhamid Han

34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han, 27 Nisan 1909'da tahttan indirilmesinin ardından Selanik'e sürgüne gönderildi. Yaklaşık 3 yıl Selanik'te kalan 99. İslam Halifesi Sultan 2. Abdülhamid Han, İstanbul'a getirildikten sonra 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nın 8 numaralı odasında vefat etti.

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Beylerbeyi Sarayı'nda zorunlu ikamette tutulan Sultan 2. Abdülhamid Han, sarayın harem kısmını kullandı.

(İHA) II. Abdülhamid’in 6 sene hapis hayatı yaşadığı ve hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı’ndaki odası.

Üst katta çalışma odası ve banyoyu kullanan Sultan 2. Abdülhamid Han, Beylerbeyi Sarayına yerleştikten 1 yıl sonra çeşitli sebeplerle üst kattaki banyoyu kullanamadığı için yatak odasının da bulunduğu alt katta kendisine banyo yapıldı.

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Bir gece aniden Sirkeci garından hareketle Selanik'e sürgüne gönderilen Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın o gün yaşadıklarını Necip Fazıl Kısakürek kaleme almıştı. İşte Sultan'ın titreten duası.


Son yıllarını burada geçirdi

Sultan 2. Abdülhamit Han, eşi Müşfika Kadınefendi Sultan ile son yıllarını bu sarayda geçirdi. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın vefatının 102. yılı dolayısıyla Beylerbeyi Sarayı basın mensupları tarafından görüntülendi.

(İHA) Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kullandığı banyo.

Selanik'te vaktini marangozlukla geçiren Sultan Abdülhamit Han'ın çalışma odasında kendi yaptığı masa da sergileniyor. Yatak odasında da kişisel eşyaları bulunan Abdülhamit Han'ın yatak örtüsünde "A" ve "H" harfi işlemeli yatak örtüsü dikkati çekiyor.

Pazartesi günleri kapalı olan Beylerbeyi Sarayı diğer günler 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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