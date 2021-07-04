​Sultanahmet’te ilk kez gün yüzüne çıkan eserler sergileniyor​

Kur’an-ı Kerim’e gösterilen büyük saygıdan ötürü mushafın konduğu yerden yüksekçe tasarlanmış sedef, fildişi ve değerli taşlarla bezeli rahleler ile Kur’an-ı Kerim mahfazaları İslam sanatının en güzel örnekleri olarak sergileniyor.

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Türk İslam Eserleri Müzesi (TİEM) koleksiyonunda bulunan 40 bin eser arasından 150 seçkin eser İnanç ve Sanat Sergisi 30 Temmuz tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor. Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz, İbadet, Dua ve Medeniyet olmak üzere 5 başlıkta hazırlanan sergide Mushaf-ı Şerifler, hat levhaları, hilyeler, sakal-ı şerif, yazma eserler, Kabe örtüsü, Ayasofya vakfiyesi, destimaller ve seccadeler başta olmak üzere çeşitli eserler yer alıyor. Türk İslam Eserleri Müzesi’nin 107. yıldönümüne özel olarak hazırlanan sergideki eserlerin 73’ü ilk defa gün yüzüne çıktı.

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Sergi Hattat Esma İbret Hanım’a ait 1794 tarihli Hilye-i Şerif

EN ESKİ KUR’ANI KERİMLER

Sergide Hz. Osman ve Hz. Ali’ye atfedilen Kur’an-ı Kerim’ler, 8. yüzyılın sonu ile 9. yüzyılın başlarına tarihlenen parşömen üzerine Kufi hatla yazılan Kur’an-ı Kerim, 1294’e tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yakut el- Mustasımi’ye ait Kur’an-ı Kerim, Çin kağıdı üzerine kurşunlu mürekkeple yazılan ve 1440 yılına tarihlenen Timurlu Dönemi Kur’an-ı Kerim dikkati çekiyor. Kur’an-ı Kerim’e gösterilen büyük saygıdan ötürü mushafın konduğu yerden yüksekçe tasarlanmış sedef, fildişi ve değerli taşlarla bezeli rahleler ile Kur’an-ı Kerim mahfazaları İslam sanatının en güzel örnekleri olarak sergileniyor. Sultan Abdülmecid’e ait hat levhası, Osmanlı dönemi kadın hattatlarından Esma İbret Hanım’ın Hilye-i Şerifi, Sami Efendi ve Kamil Akdik’in hat levhaları, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait Hilye-i Saadet öne çıkıyor.

sergi 1832 senesinde doğum esnasında vefat eden Hanife Şerife Hanım ve oğlu Hikmet Molla’nın mezar taşları

Sergi Sultan Abdülmecid’e ait Hüsn-i Hat levhası

SELÇUKLU DÖNEMİ SANDUKA

Seyyid Mahmud Hayrani’nin oğlu Seyyid Ali’nin 13’uncu yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden 1907 yılında çalınan ve halen Danimarka Kopenhag’daki Davids Samling Müzesi’nde sergilenen tabutun sanduka kısmı da sergide görülebilir. Ayrıca 15. yüzyıla tarihlenen ve yeni mülklerin ilave edilmesiyle 9 farklı nüshadan oluşan Ayasofya Vakfiyesi’nin bir nüshası, İbnü’l-Arabi’nin Fütuatü’l-Mekkiyye isimli eserinin 1238’de tamamlanmış 37 ciltten meydana gelen mağrip neshiyle özenle yazılmış orijinal nüshası, farklı yüzyıllara ait halı ve kilim seccadeler, Kabe-i şerif örtüsü, hac vekaletnameleri, ibrikler, buhurdanlar, kabe tasvirli çini eserler ve Bursa Yıldırım Beyazıt Türbesi’nden intikal eden üzerinde şifa ayetlerinin yer aldığı tılsımlı gömlek sergide öne çıkan eserlerden bazıları. İnanç ve Sanat Sergisi, Sultanahmet’te Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin sergi salonunda haftanın yedi günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.