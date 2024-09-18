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Hayat

Sultanbeyli Kitap Fuarı 21 Eylül’de başlıyor

04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:04 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sultanbeyli Kitap Fuarı, bu yıl 8. kez kapılarını kitapseverlere açacak. 21 Eylül’de başlayacak fuar, Türkiye’nin önde gelen 80 yayınevi ve 150 yazarıyla Sultanbeyli Kent Meydanı’nda kitapseverleri ağırlayacak. Ziyaretçiler, söyleşilere katılabilecek ve imza günlerinde sevdikleri yazarlarla bir araya gelecek. 29 Eylül’e kadar sürecek fuarın bu yılki onur konuğu, Prof. Dr. Sadettin Ökten olacak. Etkinlikte, Nurullah Genç, Kemal Sayar, İbrahim Tenekeci ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan gibi tanınmış isimler de yer alacak. Fuar boyunca ziyaretçilere sürpriz hediyeler verilecek. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu yılki fuarın daha geniş bir katılımla gerçekleşeceğini belirterek, “Fuarımız her yıl büyüyerek devam ediyor ve ilçemizin kültürel hayatını renklendiriyor. İlçemize yakışan bir kültür iklimini hep birlikte yaşayacağız. Her yaştan kitap severleri bu harika etkinliğe bekliyoruz” dedi.




#aktüel
#sanat
#kültür
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