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Suluklar yaban hayatına can oldu

Suluklar yaban hayatına can oldu

15:2026/05/2025, Pazartesi
IHA
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Görüntülere yansıyan anlarda ise, kuşların hem serinlediği, hem de su içtiği görülüyor.
Görüntülere yansıyan anlarda ise, kuşların hem serinlediği, hem de su içtiği görülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiatın içinde kurulan bu suluklar, sıcak yaz günlerinde yaban hayatının can damarı oluyor.

Yaban hayatında bulunan birçok tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiatın içinde kurulan bu suluklarda hem serinleme hem de su ihtiyacını giderme fırsatı buluyor.

Görüntülere yansıyan anlarda ise, kuşların hem serinlediği, hem de su içtiği görülüyor.

#Milli Parklar
#Doğa Koruma
#Yaban hayatı
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