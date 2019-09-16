Hayat Sümela din adamlarının sürgün yeriydi
AKTÜEL

Sümela din adamlarının sürgün yeriydi

İnanç turizmi yönünden Türkiye’deki önemli merkezlerden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nın geçmişte hristiyan din adamlarının sürgün yeri olduğu belirten Doç. Dr. İsmail Köse, Sümela Manastırı’nda bilinenin aksine hiç kadın yaşamadığını belirtirken bunun çok kimse tarafından bilinmediğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Sümela Manastırı
Sümela Manastırı

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere köyü sınırları içinde Altındere Vadisi’ne hakim Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine Bizans İmparatoru I. Theodosius zamanında (375-395) Atina’dan gelen Barnabas ve Sophranios isimli iki rahip tarafından kurulduğuna inanılan Sümela Manastırı ile ilgili eserleri bulunan KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse, Sümela Manastırı’nda bilinenin aksine hiç kadın yaşamadığını belirtirken bunun çok kimse tarafından bilinmediğini söyledi.

KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse

Sümela Manastırının erkek manastırı olduğunu kaydeden Köse, “Ortodoks Hristiyanlığında üç çeşit manastır vardır. Birinci çeşit, erkek manastırıdır ve erkek manastırlarında sadece erkek keşişler görev yapar. Keşişler ömür boyu evlenmezler.

Karma manastırlarda ise rahibeler ve keşişler birlikte yaşarlar fakat yaşlı keşişler 70-80 yaş üstüdür. Sadece uhrevi işlerle uğraşabilecek keşişler rahibelerle birlikte karma manastırlarda yaşarlar ancak genç rahibeler aynı manastırda bulunmaz.

Sümela Manastırı'nda rahibe yoktu

Üçüncü çeşit ise sadece rahibe manastırlarıdır. Bu manastırlarda da rahibeler yalnız yaşarlar. Sümela Manastırı ise çok zor bir bölge. Sarp bir coğrafya ve çok yoğur kar yağışından dolayı yaşamın zor olduğu bir bölge. Dolayısıyla Sümela Manastırı erkek manastırıdır. Kayıtlara geçmiş herhangi bir rahibenin Sümela Manastırında olmadığını biliyoruz ve zaten yoktur.

  • Sümela Manastırına bağlı Kospidiyos Köyü’nde bir kızlar manastırı olduğunu biliyoruz. Diğer bir manastırda Zigana Dağları’nın eteklerinde, vadinin bugünkü Kiremitli Köyü yakınlarında bulunmaktaydı. Bu manastır 1858 yılında tekrar kullanıma sokulmuştu ve bu manastır Vazolen Manastırına bağlıydı. Altındere Vadisi ve Kiremitli Vadisinde bulunan her iki manastırda sadece rahibeler yaşıyordu. Sayıları da çok fazla değildi” dedi.

Sümela Manastırı, İnanç turizmi yönünden Türkiye’deki önemli merkezlerden birisi.

Sümela’da infaz edilirlerdi

Sümela Manastırı’nın bulunduğu konum itibarıyla Ortaçağ’da bir sürgün yeri olarak kullanıldığını, Metropolit düzeyinde din adamlarının sürgün cezasının Sümela’da infaz edildiğini ifade eden Köse, “Manastırlarda, bağlı oldukları Metropolitlik ya da Başpiskoposluklar tarafından görevlendirilen idareciler bulunur. Fakat manastır işleyişini ve gerekli işleri yapmakla keşişler görevlidir.

REKLAM

Kızlar Manastırları’nda da aynı uygulama ve hiyerarşi mevcut olmakla birlikte, manastır işleri ve işleyişten rahibeler sorumludur. Bizim yaşadığımız coğrafyada Protestan ve Katolik Manastırı yok denecek kadar azdır. Protestanlık 16. yüzyıl başında ortaya çıkan bir akımdır ve bildiğimiz geleneksel manastır geleneği bu öğretide yoktur. Katolik manastırları ise daha çok Tuna’nın batısında Avrupa coğrafyasında bulunmaktadır.

Keşişler ve rahibeler evlenmedikleri için manastırlarda görevin babadan oğula ya da anneden kıza geçmesi gibi bir durum yaşanmaz. Keşiş ya da rahibe olmak tamamen kişinin dünya işlerinden el etek çekerek kendisini Tanrı’ya atama kararı sonrasında gerçekleşir.

Dilimize keşiş olarak geçen sözcüğün semantik kökeni “monk” tan gelir ve ifade yalnız yaşayan anlamındadır. Bizans tarihinde dünya işlerinden el etek çekerek kendisini manastıra kapatan, ya da cezalandırılarak manastıra gönderilen imparator, prenses ve prens örnekleri çokça vardır. Örneğin Sümela Manastırı da bulunduğu konum itibarıyla Ortaçağ’da bir sürgün yeri olarak kullanılmış, metropolit düzeyinde din adamlarının sürgün cezası Sümela’da infaz edilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında (Balkanlar, Anadolu ve Kafkaslar) büyük oranda Ortodoks tebaa yaşamaktaydı. Bu nedenle Türk kültüründe Ortodoks ritüellerine aşinalık vardır; hatta halk geleneklerinde birlikte yaşamdan kalan motifler halen Anadolu’da görülebilir durumdadır” diye konuştu.

  • İsmail Köse kimdir?
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. İsmail Köse, 20 yıl gibi uzun bir süre Profesyonel Kokartlı Ülkesel Rehber olarak Türkiye’nin her yerinde görev ve incelemede bulundu. Balkanlar’daki manastırları inceleyerek iki gelenek arasındaki benzerlikler üzerinde çalışan Köse, bölgeyle ilgili en detaylı eseri olan “Karadeniz’deki Bizans Dönemi Eserleri ve Bölge Topografyası” adlı eseri İngilizce’den Türkçe’ye çevirdi. Köse’nin Sümela ve freskleriyle ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde üç kitabı, Ayasofya ve Trabzon tarihiyle ilgili iki kitabı, ulusal ve uluslarası akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunuyor. Sümela ve Ayasofya’nın fresklerini detaylı olarak karşılaştırmalı inceleyen ilk iki kitap Türkçe ve İngilizce olarak 2011 yılında Köse tarafından yayınlandı. Söz konusu kitap 2. baskısını yaptı.

Sümela Manastırı açılış için gün sayıyor
HAYAT
Sümela Manastırı açılış için gün sayıyor

Sümela Manastırı’ndaki yapılar korumaya alındı
HAYAT
Sümela Manastırı’ndaki yapılar korumaya alındı
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Bir önceki ay yüzde 12.8 olarak gerçekleşmişti.
TSK ve MİTtenortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Gara'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı var
Analar korku dağlarını yıkacak

Analar korku dağlarını yıkacak

Evlat nöbeti tutan annelere taraftarlardan büyük destek geldi.
13 yıl sonra<br>ortaya çıktı

13 yıl sonra
ortaya çıktı

​Kocasını sevgilisine öldürtüp maaşını yemiş.
Çankaya'da<br> İdlib masası

Çankaya'da
İdlib masası

​Ankara kritik görüşmeye bugün ev sahipliği yapacak.

28 ile yağış uyarısı

28 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Esnafa özel yazılım

Esnafa özel yazılım

Her türlü işlemi telefonlarından yapabilecekler.
Rumlardan<br>nüfus oyunları

Rumlardan
nüfus oyunları

Genç Rum çiftlere KKTC'de yaşamaları için maddi teşvik verilecek.
Hong Kong’da bayrak savaşları

Hong Kong’da bayrak savaşları

Protestocular İngiltere ​Kraliçesi'nden yardım istedi.
FETÖ'nün<br>kara kutusu

FETÖ'nün
kara kutusu

15 Temmuz'a kadar Erdoğan'ın yaverine eğitim vermiş.
Hedef pazarlara stratejik hamle

Hedef pazarlara stratejik hamle

Türkiye, Hindistan'dan gelecek iş adamlarını ağırlamaya hazırlanıyor.
İran’ın petrol tesislerini vuralım

İran’ın petrol tesislerini vuralım

ABD'nin açıklamasının ardından bölgede tehlike çanları çalıyor.
Trump'tan<br>hazırız mesajı

Trump'tan
hazırız mesajı

​Donald Trump Twitter'dan açıkladı.
Afrika’da yüzlerce çocuğumuz var

Afrika’da yüzlerce çocuğumuz var

​Hayatlarını Afrikalı çocuklara adayan çift, yetimlere eğitim veriyor.
Trabzon'da <br>kazanan yok

Trabzon'da
kazanan yok

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.