​Sunar şirketlerine ‘Sıfır Atık’ belgesi.

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2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ali Uras Kaya, snowboarda başlayalı 1,5 ay olmasına rağmen yaptığı hareketlerle herkesi şaşırttı. Tatvan ve Bitlis arasında bulunan El Aman Kayak Merkezine sık sık gelen baba oğulun eğlenceli dakikaları sosyal medyaya yansıdı. Uras'ın babası Semih Kaya, ''Bende 16 yaşımdan beri kayıyorum. Ailede benden başka kayan yok. Oğlum da umarım sever'' ifadelerini kullandı.



