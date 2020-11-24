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Hayat Süper indirimde dolandırılmayın
AKTÜEL

Süper indirimde dolandırılmayın

Süper indirimde dolandırılmayın

Tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cuma gününe denk gelen ve Türkiye’de “Süper Cuma” ismi verilen alışveriş festivali için e-ticaret işletmecileri tüm hazırlıklarını tamamladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Sanal ticaret artık hayatın önemli bir parçası.
Sanal ticaret artık hayatın önemli bir parçası.

Tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cuma gününe denk gelen ve Türkiye’de “Süper Cuma” ismi verilen alışveriş festivali için e-ticaret işletmecileri tüm hazırlıklarını tamamladı.

DOLANDIRICILARIN İŞTAHI KABARIYOR

  • Sanal ticaretin artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Hakan Çevikoğlu, “İndirimlerin yoğunlaştığı dönemlerde dolandırıcılar da bunu fırsata çevirmek istiyor. Bu yüzden tüketicilerin özellikle bu tür dönemlerde daha dikkatli olması gerekiyor” dedi. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara dikkat çeken Çevikoğlu, şunları söyledi:

GÜVEN DAMGASINA DİKKAT

“Alışveriş yapacağınız sitenin mutlaka SSL sertifikasını kontrol edin. SSL sertifikası güvenli bir alışveriş için önemli bir göstergedir. Bunun yanında alışveriş yapacağınız internet sitesinin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası’na sahip olup olmadığını kontrol edin. Dijital ortamda alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizi de kullanmamaya özen gösterin. Basit bir şekilde oluşturacağınız sanal kart, yaşanabilecek dolandırıcılıkların önüne geçecektir.

SANAL KARTIN LİMİTİNİ SIFIRLAYIN

  • Alışverişinizi tamamladıktan sonra sanal kartınızın limitini sıfırlamanız, sizi tüm dolandırıcılık yöntemlerinden koruyacaktır. Alışveriş yaptığınız telefon, bilgisayar gibi cihazlarınızın virüs koruması ile korunuyor olması da önemli bir güvenlik önlemidir.

SİTENİN İSMİNİ KONTROL EDİN

Küçük ve kolay fark edilmeyecek harf değişiklikleriyle birçok ünlü alışveriş sitesinin taklidi yapılabilmekte ve bu sitelerde kolayca kredi kartı bilgileri kopyalanabilmektedir. Bu yüzden alışveriş yapacağınız sitenin ismini de dikkatli bir şekilde kontrol edin.

Hakan Çevikoğlu

  • Yılın en çok alışverişinin yapıldığı dönem olan Süper Cuma’ya günler kala e-ticaret işletmecilerinden önemli uyarılar geldi. Geçtiğimiz yıl internet üzerinden 1.4 milyar TL’lik kartlı ödemenin yapıldığı gün için bu yıl 2 milyar TL rekorunun kırılması beklenirken Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, tüketicilere “Taklit sitelerden uzak durun. Güven Damgası olmasına dikkat edin” çağrısında bulundu.
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